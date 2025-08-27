Leticia Calderón confesó ser quien busca a Juan Collado -de 61 años de edad- para que conviva con sus hijos.

Luego de salir de la cárcel y mudarse a España, la relación de Juan Collado con sus hijos aún sería frágil.

Leticia Calderón busca a Juan Collado para que conviva con sus hijos

Durante un encuentro con la prensa, Leticia Calderón -de 57 años de edad- confesó ser quien busca a Juan Collado para que conviva con sus hijos.

De acuerdo con Leticia Calderón, ella nunca se ha negado a las convivencias; al contrario, insiste para que Juan Collado vea a los jóvenes.

“De hecho, yo discuto con él porque le digo: ‘Llévatelos de vacaciones, el Día del Padre, por lo menos, una Navidad, en fin’. Los muchachos lo necesitan y yo creo que Juan también de alguna manera necesita a sus hijos”. Leticia Calderón

Leticia Calderón (Leticia Calderón Instagram @letycalderon79)

Por lo que en su reciente visita a España, la famosa lo describió como un momento de valor emocional para todos los involucrados.

Pues este reencuentro permitió un trato directo entre el abogado Juan Collado y sus dos hijos:

Luciano Collado, de 21 años de edad

Carlo Collado, de 20 años de edad

“Yo siempre he pensado que mis hijos tienen que ver a su papá (...) siempre ha sido que se vean, que estén”, aseguró Leticia Calderón.

Juan Collado (Francisco Rodríguez / cuartoscuro)

Así sería la relación entre Leticia Calderón y Juan Collado

A pesar de que Leticia Calderón dejó atrás los conflictos del pasado, aclaró que la relación con Juan Collado es meramente por sus hijos.

Sin embargo, dijo, el vínculo entre ambos se mantiene en términos cordiales.

Esta cercanía, que no podría considerarse como una amistad entrañable, sería solo por el bien de los jóvenes.

“Pues solito el tiempo, pone las cosas en su lugar y sobre todo eso, que mis hijos puedan ver a su papá, que yo pueda compartir con su papá. Porque si bien no somos así como íntimos amigos, pero sí nos llevamos bien” Leticia Caldeón

Por lo que cuando la famosa fue cuestionada sobre los rumores que apuntan a una nueva relación de Juan Collado con una misteriosa mujer, Leticia Calderón se mostró mesurada.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si pensó que Yadhira Carrillo -de 52 años de edad- obligó a Juan Collado a alejarse de sus hijos, la famosa lo negó.