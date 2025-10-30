Leticia Calderón -de 57 años de edad- está indignada por el video que anunció su falsa muerte en TikTok.

Un usuario de TikTok hizo un video usando inteligencia artificial donde Galilea Montijo -de 52 años de edad- anunciaba la muerte de Leticia Calderón.

Leticia Calderón está molesta por el video donde anunciaban su muerte

En entrevista con De Primera Mano, Leticia Calderón expresó su indignación por el video que aseguraba su muerte, pues su familia se preocupó.

Leticia Calderón menciona que, si su madre se hubiera enterado de esta noticia falsa, seguramente se “hubiera muerto”.

“Esta noticia la hubiera matado, la hubiera matado si ella se hubiera enterado. Yo me pregunto, estas personas que hacen esto (...) qué ganan” Leticia Calderón

¡#LetyCalderón DESMIENTE en VIVO por VIDEO falso de #GalileaMontijo anunciando su MU3RT3! ¿Fue una manipulación con IA?#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/eXOnGQOuob — De Primera Mano (@deprimeramano) October 29, 2025

La actriz condenó que personas se tomen el tiempo para hacer este tipo de noticias falsas que perjudican a terceros, como Galilea Montijo.

“Ponen a Galilea en una situación complicada, porque tampoco es el primer video que sacan de ella”, dijo molesta Leticia Calderón.

Leticia Calderón agradeció que los programas de espectáculos hayan desmentido su muerte, pues algunas personas sí creyeron la mentira.

Leticia Calderón (Leticia Calderón Instagram @letycalderon79)

Leticia Calderón quiere demandar a quien inventó su muerte en TikTok

La actriz Leticia Calderón está muy molesta por el video de TikTok que anunciaba su muerte, por lo que buscará demandar al creador de este contenido.

“Yo ya estoy viendo los medios a ver si se puede demandar, porque obviamente es una difamación, es un daño”, dijo contundentemente la actriz.

Su exesposo, Juan Collado, la está asesorando para proceder legalmente contra el creador del video por difamación.

La actriz sabe que sería difícil encontrar al creador de este video, quiere evitar que otras personas caigan en este tipo de engaños.

Leticia Calderón exhortó a sus fans a que corroboren la información que ven en redes sociales.

Por otro lado, Leticia Calderón menciona que fue ella quien les enseñó el video a sus hijos para que no se asustaran.

“Carlos se comenzó a reír, mientras que Luciano se indignó y se sintió mal por la difusión del video”, contó.