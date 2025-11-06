Leticia Calderón -de 57 años de edad- pide que las autoridades regulen el mal uso de la inteligencia artificial, luego de que invitaran su muerte con un video generado con IA.

A finales de octubre se difundió un video donde supuestamente Galilea Montijo -de 52 años de edad- anunciaba la muerte de Leticia Calderón, pero este material era falso.

Leticia Calderón pide que las leyes regulen el uso de inteligencia artificial

Tras desmentir la noticia de su muerte, Leticia Calderón habló en varios medios sobre los peligros del uso de la inteligencia artificial para generar noticias falsas.

Leticia Calderón reveló que se había asesorado con su exesposo, Juan Collado, para proceder en contra de quien publicó el video.

“Ahorita lo voy a ver con la abogada, también estoy viendo otro abogado que tengo por ahí” Leticia Calderón

Leticia Calderón (Instagram/@letycalderon79)

La actriz quiere iniciar una denuncia por el video, el cual también perjudicó a Galilea Montijo, ya que usaron inteligencias artificial y su imagen para inventar la muerte de Leticia Calderón.

“Le hago un llamado a los diputados, a los senadores de que ya se haga una ley donde se prohíba utilizar nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra imagen, nuestra voz en cosas que uno no esté autorizado” Leticia Calderón

Leticia Calderón hizo un llamado a las autoridades para que ya regulen el uso de la inteligencia artificial y se prohiba el uso de las imagen de figuras públicas.

Leticia Calderón (Agencia México)

Leticia Calderón advierte de los peligros del uso de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial puede arruinar la vida de una personas si se usa con fines maliciosos, advirtió Leticia Calderón en un encuentro con medios.

Leticia Calderón expresó que los diputados y senadores no hacían nada al respecto, por que los no habían sido víctimas de la inteligencia artificial.

“Que a una senadora, una diputada, agarren su imagen y la pongan en un video porno. O a un diputado, un senador o a un gobernador ofreciendo dinero” Leticia Calderón

La actriz manifestó que tanto los artistas como las personas en general, pueden ser víctimas de la inteligencia artificial.

Por otro lado, Leticia Calderón se tomó con humor que algunos medios hayan creído en la noticia falsa de su muerte, sin verificar la fuente.

“Lo que me parece de risa es que haya revistas que hayan retuiteado la noticia sin verificarlo” Leticia Calderón

Leticia Calderón está furiosa por el video que anuncia su muerte, ya que si su madre hubiera visto la noticias, se habría espantando.