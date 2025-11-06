Se ha revelado que Juan Collado sostenía una supuesta relación con otra mujer cuando estaba en prisión mientras estaba casado con Yadhira Carrillo.

Fue Inés Moreno quien reveló esta información, asegurando que mientras Yadhira Carrillo “daba la cara” por Juan Collado, el abogado “romanceaba” estando preso.

Yadhira Carrillo confirma su divorcio con Juan Collado

Fue en entrevista con Maxine Woodside que Yadhira Carrillo confirmó su separación con Juan Collado.

Y aunque no entró en detalles, desde hace algunas semanas medios ya venían manejando información que apuntaba a que el abogado ya estaba en una nueva relación.

Yadhira Carrillo y Juan Collado. (@yadhira_carrillo)

Fue en su canal de YouTube que Inés Moreno reveló la “doble vida” que Juan Collado llevaba estando en prisión.

Incluso dio a entender que la ahora ex pareja firmó un acuerdo para que no se hablara del amorío del abogado.

“Mientras Yadhira Carrillo se echaba la bronca encima y daba la cara por él, el señor ya tenía su romance”, reveló Inés Moreno.

Siendo que, supuestamente, una vez salió de la cárcel Juan Collado se fue con la segunda mujer, de quien dicen es menor que la actriz.

Juan Collado fue detenido en julio de 2019 tras acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Tras un lapso de libertad provisional en el 2023 por temas de salud, se le dio la absolución en febrero de 2024 después de que un juez determinara que no había elementos suficientes para procesarlo por los cargos mencionados.

Ahora Juan Collado y Yadhira Carrillo ya no están juntos, siendo la actriz quien ha podido retomar su carrera en la actuación.