Lo que se sabe de la hospitalización de Clavicular por una posible sobredosis

Braden Peters, el controversial influencer de looksmaxxing conocido como Clavicular fue hospitalizado en Miami, por una posible sobredosis.

Luego de que Clavicular causara preocupación tras desmayarse abruptamente durante una transmisión en vivo, en la que se le pudo ver en mal estado y hablando sin sentido.

Por posible sobredosis es hospitalizado Clavicular

Medios locales, han apuntado que el influencer Clavicular fue hospitalizado por posible sobredosis en Miami.

Los hechos habrían ocurrido la tarde del martes mientras Clavicular estaba transmitiendo en vivo con unos amigos en la zona de South Miami Avenue, Miami; en el video se le pudo ver hablar con dificultad, así como para mantener el equilibrio.

Asimismo, la policía confirmó haber recibido una llamada de emergencia al 911 en la que se reportaba un posible caso de “sobredosis en un varón de 20 años” alrededor de las 17:46. Sin embargo, al llegar al lugar Clavicular ya no se encontraba en el sitio.

Según testimonios, Clavicular fue sacado del lugar con ayuda de varias personas, aunque no se confirmó si fue llevado a un hospital o atención de un médico privado.

Clavicular confirma ya estar en casa, tras hospitalización por posible sobredosis

Tras el susto que Clavicular causó a sus seguidores tras ser hospitalizado por posible sobredosis en Miami, el influencer confirmó los hechos.

“Acabo de llegar a casa, fue brutal”, escribió Clavicular en sus redes sociales, junto a selfie donde se le ve con el rostro ensangrentado.

“Todas las sustancias son solo un escape para intentar sentirme neurotípico mientras estoy en público, pero obviamente eso no es una solución real. La peor parte de esta noche fue mi cara cayendo de la máscara de soporte vital”. Clavicular

Tras esto el influencer Clavicular no dio más detalles sobre su hospitalización por posible sobredosis.