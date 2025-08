León Larregui es el polémico vocalista de Zoé y que es conocido por su trabajo como solista, así como sus controvertidas opiniones.

La trayectoria de León Larregui se destaca por su trabajo en la música, pero ha llamado la atención por sus opiniones políticas y sociales.

León Rubén Larregui Marín es un cantante nacido en Cuernavaca, conocido por su trabajo en la música con Zoé y solista.

Tiene 3 discos como solista y en 2025 agotó 3 fechas en el Estadio GNP Seguros junto a Zoé, por lo que abrió un cuarto concierto.

El 31 de julio de 2025, León Larregui se volvió tendencia por arremeter contra Air France en X y presuntamente fue vetado de la aerolínea.

León Larregui nació el 1 de diciembre de 1973; actualmente tiene 51 años de edad.

León Larregui fue pareja de Margaret Turck, pero en 2023 se habría separado.

León Larregui es Sagitario y las personas bajo ese signo zodiacal son aventureros, optimistas y entusiastas.

León Larregui tiene un hijo con Margaret Turck al que llamaron Lucian Larregui, de 6 años de edad.

León Larregui estudió artes plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”.

León Larregui inició su carrera musical en los noventas y posteriormente fundó Zoé el 28 de noviembre de 1997 con:

Años después se integró a Zoé Rodrigo Guardiola, de 47 años de edad, como batarista tras la salida de Siddhartha, de 47 años de edad.

León Larregui ha lanzado 7 disco con Zoé y tres álbumes como solita:

La noche del 31 de julio, León Larregui se volvió tendencia tras compartir varios tuits donde se quejaba de Air France.

León Larregui contó que viajaba en primera clase cuando comenzó a quejarse del servicio y una sobrecargo lo bajó del avión.

Además, la sobrecargo le mencionó que no volvería a viajar con Air France.

“Me bajaron del avión solo por quejarme de unas cosas y me dijeron, siendo platino en Air France, ‘Jamás te vas a poder subir a un avión nuestro’. Una mesera del aire me dice esto, mi amor, con tal de no ver tu horrible cara, acepto”

León Larregui