Camilo Joaquín Villarruel Rios, conocido artísticamente como Milo J, ofrecerá una serie de conciertos en México, uno de ellos será en CDMX.
Si no te quieres perder este evento musical, toma nota:
- Fecha: Sábado 6 de junio 2026
- Sede: Palacio de los Deportes
- Hora: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin información sobre artista previo
Milo J, de 19 años de edad, hará retumbar el Palacio de los Deportes el 6 de junio de este 2026.
El show del cantante y compositor argentino forma parte de su tour mundial titulado “La vida era más corta”.
Milo J ofrecerá tres conciertos en México
Además de su concierto en CDMX, Milo J ofrecerá dos conciertos más en México, los cuales se llevarán a cabo en Monterrey y Guadalajara.
Las fechas para la primera vuelta del tour de Milo J, son:
- 2 de junio 2026. Monterrey. Sede: Auditorio Banamex
- 4 de junio 2026. Guadalajara. Sede: Auditorio Telmex.
Preventa para el concierto de Milo J en Palacio de los Deportes
Los boletos para el concierto de Milo J, en el Palacio de los Deportes, se realizará a través de Ticketmaster.
Seguidores del cantante de éxitos como M.A.I, Bésame, Carta de despedida y Flechazo en el centro, podrán adquirir sus entradas a partir de la próxima semana, toma nota:
- Preventa Banamex: 26 de enero 2026 a partir de las 11:00 A.M.
- Venta General: 27 de enero 2026 a partir de las 11:00 A.M.
¿Cuánto costarán los boletos para Milo J en el Palacio de los Deportes?
Hasta el momento se desconoce el precio oficial que tendrán los boletos del concierto de Milo J en el Palacio de los Deportes.
Sin embargo, la cuenta de X, Tickets MX, informa que estos costarían con cargos incluidos:
- Pista: $1,599
- Nivel B: $1,847
- Nivel C: $1,599
- Nivel D: $1,314
- Nivel E: $1,016
Es importante mencionar que esta información aún no ha sido confirmada.