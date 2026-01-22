Camilo Joaquín Villarruel Rios, ​​​conocido artísticamente como Milo J, ofrecerá una serie de conciertos en México, uno de ellos será en CDMX.

Si no te quieres perder este evento musical, toma nota:

Fecha: Sábado 6 de junio 2026

Sede: Palacio de los Deportes

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin información sobre artista previo

Milo J, de 19 años de edad, hará retumbar el Palacio de los Deportes el 6 de junio de este 2026.

El show del cantante y compositor argentino forma parte de su tour mundial titulado “La vida era más corta”.

Milo J ofrecerá tres conciertos en México

Además de su concierto en CDMX, Milo J ofrecerá dos conciertos más en México, los cuales se llevarán a cabo en Monterrey y Guadalajara.

Las fechas para la primera vuelta del tour de Milo J, son:

2 de junio 2026. Monterrey. Sede: Auditorio Banamex

4 de junio 2026. Guadalajara. Sede: Auditorio Telmex.

Milo J ofrecerá tres conciertos en México (OCESA / Instagram)

Preventa para el concierto de Milo J en Palacio de los Deportes

Los boletos para el concierto de Milo J, en el Palacio de los Deportes, se realizará a través de Ticketmaster.

Seguidores del cantante de éxitos como M.A.I, Bésame, Carta de despedida y Flechazo en el centro, podrán adquirir sus entradas a partir de la próxima semana, toma nota:

Preventa Banamex: 26 de enero 2026 a partir de las 11:00 A.M.

Venta General: 27 de enero 2026 a partir de las 11:00 A.M.

Milo J (milo.j / Instagram)

¿Cuánto costarán los boletos para Milo J en el Palacio de los Deportes?

Hasta el momento se desconoce el precio oficial que tendrán los boletos del concierto de Milo J en el Palacio de los Deportes.

Sin embargo, la cuenta de X, Tickets MX, informa que estos costarían con cargos incluidos:

Pista: $1,599

Nivel B: $1,847

Nivel C: $1,599

Nivel D: $1,314

Nivel E: $1,016

Es importante mencionar que esta información aún no ha sido confirmada.