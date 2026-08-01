Así fue la primera prueba de sonido de uno de los 6 conciertos que Harry Styles ofrecerá en el estadio GNP Seguros.

Harry Styles dará varios conciertos en la CDMX como parte de su gira ‘Together, Together World Tour 2026’ los días:

Viernes 31 de julio

Sábado 1 de agosto

Martes 4 de agosto

Viernes 7 de agosto

Sábado 8 de agosto

Lunes 10 de agosto

Así fue la primera prueba de sonido de Harry Styles en el estadio GNP Seguros

El viernes 31 de julio es el primer concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros y el cantante hizo una prueba de sonido durante el medio día.

Algunos medios pudieron captar el ensayo de Harry Styles como parte de aun recorrido de Ocesa y videos muestran a los músicos haciendo algunas pruebas de sonido.

En algunos videos se puede escuchar a los músicos y coristas de Harry Styles tocando ‘Golden’.

Harry Styles llegó a México el pasado 27 de julio y se le ha visto en diversas partes de la Roma, donde ha convivido con algunas de sus fans.

El cantante llevaba 3 años sin dar un concierto en México y ha logrado sold out en la mayoría de las fechas.

Esto debes saber si acudes a los conciertos de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros

Harry Styles dará 6 conciertos en el Estadio GNP Seguros y estos son algunos horarios que debes tomar en cuenta:

Apertura de puertas: 5:00 p.m.

Telonero: Jorja Smith

Horario del telonero: 8:00 p.m.

Inicio del concierto: 9:00 p.m.

Duración del concierto: 2:00 horas

Fin del concierto: 11:00 p.m.

El Estadio GNP se ubica en Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco.

La estación de Metro más cercana al Estadio GNP es Ciudad Deportiva.

Aún hay boletos disponibles para el concierto de Harry Styles el viernes 7 de agosto en la zona Vibra y el Lunes 10 agosto en general y zona Vibra.