Harry Styles está por iniciar una serie de conciertos en Ciudad de México, pero antes quiere asegurarse que sus fans vivirán y recordarán la experiencia a través de objetos que podrán conseguir en su pop-up store.
Por tiempo limitado, Harry Styles venderá mercancía oficial de su gira de la gira Together, Together. Presta atención a la información.
Fecha, horarios y ubicación de la pop -up store de Harry Styles
La pop-up store coincidirá con la serie de conciertos que Harry Styles -de 32 años- ofrecerá en Estadio GNP Seguros.
- Fechas en la que la tienda estará disponible: del 31 de julio al 10 de agosto.
- Fecha en que no abrirá sus puertas: 3 de agosto.
- Horarios: Entre las 11 y 12 horas la entrada estará reservada para tarjetahabientes American Express. Después de las 12 y hasta las 19 horas abrirá sus puertas al público en general.
- Sede: Lucerna #32 de la Colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.
- No hay costo de acceso.
- Límite de compra: Se podrá adquirir hasta dos artículos de la mercancía oficial.
- Por cada compra se entregará un sticker de regalo. *Sujeto a existencias
Lista de artículos y precios que se venderán en la pop-up store de Harry Styles
En redes sociales ya circula el catálogo de la mercancía oficial y exclusiva que se pondrá a la venta a través de la pop-up store de Harry Styles.
Lista de los artículos y los precios:
- Sudadera roja con gorro Together Together $1,600 pesos
- Sudadera negra con gorro Together Together $1,600
- Sudadera sin gorro gris Mexico City $1,100 pesos
- Jersey negro Together Together $1,400 pesos
- Playera gris Dance no more $800 pesos
- Playera Smoke $800 pesos
- Playera rosa Together Together $800 pesosPlayera blanca Run for $800 pesos
- Playera azul Respect your mother! $800 pesos
- Playera roja Together Together $800 pesos
- Gorra azul Respect your mother! $700 pesos
- Gorra negra Together Together $700 pesosDisco Kiss all the time $600 pesos
- Bolso de lona $400 pesos
- Bolso de lona Together Together $500 pesos
- Llavero Together Together $400 pesos
- Póster $500 pesos
- Calcetas rosas $300 pesos
- Vinil Kattdo Black $1000 pesos
- CD Kattdo $550 pesos