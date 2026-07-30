Harry Styles está por iniciar una serie de conciertos en Ciudad de México, pero antes quiere asegurarse que sus fans vivirán y recordarán la experiencia a través de objetos que podrán conseguir en su pop-up store.

Por tiempo limitado, Harry Styles venderá mercancía oficial de su gira de la gira Together, Together. Presta atención a la información.

Fecha, horarios y ubicación de la pop -up store de Harry Styles

La pop-up store coincidirá con la serie de conciertos que Harry Styles -de 32 años- ofrecerá en Estadio GNP Seguros.

Fechas en la que la tienda estará disponible : del 31 de julio al 10 de agosto.

: del 31 de julio al 10 de agosto. Fecha en que no abrirá sus puertas: 3 de agosto.

3 de agosto. Horarios: Entre las 11 y 12 horas la entrada estará reservada para tarjetahabientes American Express. Después de las 12 y hasta las 19 horas abrirá sus puertas al público en general.

Entre las 11 y 12 horas la entrada estará reservada para tarjetahabientes American Express. Después de las 12 y hasta las 19 horas abrirá sus puertas al público en general. Sede: Lucerna #32 de la Colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Lucerna #32 de la Colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. No hay costo de acceso.

Límite de compra: Se podrá adquirir hasta dos artículos de la mercancía oficial.

Se podrá adquirir hasta dos artículos de la mercancía oficial. Por cada compra se entregará un sticker de regalo. *Sujeto a existencias

Pop-up store de Harry Styles en CDMX (@ailoviutl / X)

Lista de artículos y precios que se venderán en la pop-up store de Harry Styles

En redes sociales ya circula el catálogo de la mercancía oficial y exclusiva que se pondrá a la venta a través de la pop-up store de Harry Styles.

Lista de los artículos y los precios:

Sudadera roja con gorro Together Together $1,600 pesos

Sudadera negra con gorro Together Together $1,600

Sudadera sin gorro gris Mexico City $1,100 pesos

Jersey negro Together Together $1,400 pesos

Playera gris Dance no more $800 pesos

Playera Smoke $800 pesos

Playera rosa Together Together $800 pesosPlayera blanca Run for $800 pesos

Playera azul Respect your mother! $800 pesos

Playera roja Together Together $800 pesos

Gorra azul Respect your mother! $700 pesos

Gorra negra Together Together $700 pesosDisco Kiss all the time $600 pesos

Bolso de lona $400 pesos

Bolso de lona Together Together $500 pesos

Llavero Together Together $400 pesos

Póster $500 pesos

Calcetas rosas $300 pesos

Vinil Kattdo Black $1000 pesos

CD Kattdo $550 pesos

Catálogo Pop-up store de Harry Styles (@ailoviutl / X)

Catálogo pop-up store de Harry Styles (@ailoviutl / X)