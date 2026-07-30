Harry Styles está por iniciar una serie de conciertos en Ciudad de México, pero antes quiere asegurarse que sus fans vivirán y recordarán la experiencia a través de objetos que podrán conseguir en su pop-up store.

Por tiempo limitado, Harry Styles venderá mercancía oficial de su gira de la gira Together, Together. Presta atención a la información.

Fecha, horarios y ubicación de la pop -up store de Harry Styles

La pop-up store coincidirá con la serie de conciertos que Harry Styles -de 32 años- ofrecerá en Estadio GNP Seguros.

  • Fechas en la que la tienda estará disponible: del 31 de julio al 10 de agosto.
  • Fecha en que no abrirá sus puertas: 3 de agosto.
  • Horarios: Entre las 11 y 12 horas la entrada estará reservada para tarjetahabientes American Express. Después de las 12 y hasta las 19 horas abrirá sus puertas al público en general.
  • Sede: Lucerna #32 de la Colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.
  • No hay costo de acceso.
  • Límite de compra: Se podrá adquirir hasta dos artículos de la mercancía oficial.
  • Por cada compra se entregará un sticker de regalo. *Sujeto a existencias
Pop-up store de Harry Styles en CDMX
Pop-up store de Harry Styles en CDMX (@ailoviutl / X)

Lista de artículos y precios que se venderán en la pop-up store de Harry Styles

En redes sociales ya circula el catálogo de la mercancía oficial y exclusiva que se pondrá a la venta a través de la pop-up store de Harry Styles.

Lista de los artículos y los precios:

  • Sudadera roja con gorro Together Together $1,600 pesos
  • Sudadera negra con gorro Together Together $1,600
  • Sudadera sin gorro gris Mexico City $1,100 pesos
  • Jersey negro Together Together $1,400 pesos
  • Playera gris Dance no more $800 pesos
  • Playera Smoke $800 pesos
  • Playera rosa Together Together $800 pesosPlayera blanca Run for $800 pesos
  • Playera azul Respect your mother! $800 pesos
  • Playera roja Together Together $800 pesos
  • Gorra azul Respect your mother! $700 pesos
  • Gorra negra Together Together $700 pesosDisco Kiss all the time $600 pesos
  • Bolso de lona $400 pesos
  • Bolso de lona Together Together $500 pesos
  • Llavero Together Together $400 pesos
  • Póster $500 pesos
  • Calcetas rosas $300 pesos
  • Vinil Kattdo Black $1000 pesos
  • CD Kattdo $550 pesos
Catálogo Pop-up store de Harry Styles
Catálogo Pop-up store de Harry Styles (@ailoviutl / X)
Catálogo pop-up store de Harry Styles
Catálogo pop-up store de Harry Styles (@ailoviutl / X)
Catálogo pop-up store de Harry Styles
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