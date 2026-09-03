La noticia del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, conmocionó a México, pero también solidarizó a la escena musical en México como La Gusana Ciega.

“Con el corazón roto” fue que La Gusana Ciega compartió un post en donde brindó un mensaje para Jonathan Meléndez y a su agrupación en solidaridad por los violentos hechos.

La Gusana Ciega dedica mensaje a tecladista de Camilo Séptimo tras asesinato de Jonathan Meléndez

Compartiendo fotografías del 30 de enero del 2026, cuando Jonathan Meléndez subió al escenario del Auditorio Nacional de la CDMX a tocar con La Gusana Ciega acompañado de Manuel Mendoza, fue que la agrupación lamentó el asesinato del tecladista.

En el post de Instagram, La Gusana Ciega mandó un mensaje para su “querido Honas”, compartiendo el lamento que les causaba el asesinato de Jonathan Meléndez.

Jonathan Meléndez con La Gusana Ciega en concierto. (@lagusanaciega)

La Gusana Ciega también recordó que la música del tecladista de Camilo Séptimo “se queda para siempre con nosotros”, reconociendo que fue una fortuna conocerlo y compartir escenario.

Por otra parte, la agrupación de “Ella Estrella” mandó un abrazo solidario a Camilo Séptimo debido a la terrible circunstancia en que Jonathan Meléndez fue asesinado en su PH en el Estado de México.

Jonathan Meléndez con La Gusana Ciega en concierto. (@lagusanaciega)

La canción que Jonathan Meléndez tocó con la Gusana Ciega en el Auditorio Nacional

En medio de la información que la Fiscalía del Estado de México ha compartido sobre el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia en su PH, sus fans están recordando la representación que tuvo con La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional.

Buscando disminuir la zozobra en el morbo alrededor del asesinato que Diego Sebastián Rosen habría cometido sobre el músico, el post de La Gusana Ciega ha llevado a revivir la maravillosa presentación que dieron en 2026.

De forma sorpresiva fue que Jonathan Meléndez y Manuel Mendoza subieron al escenario entre aplausos para cantar “Manzanas doradas” con La Gusana Ciega.

Mientras los fans de Camilo Séptimo intentan enfocarse en recordar el legado de “Honas” con la agrupación, la banda no se ha vuelto a pronunciar desde que dieron el pésame a la familia del cantante el 2 de septiembre.