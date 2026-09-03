La cantante Silvana Estrada reaccionó al asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, expresando su profundo dolor por el hecho y por la violencia que continúa afectando a México.

“Me duele profundamente ver a nuestro gremio y a nuestro país constantemente atravesado por la violencia más desalmada” Silvana Estrada

A través de una publicación en Instagram, Silvana Estrada lamentó que su gremio y el país sigan siendo golpeados por hechos violentos que generan una sensación de vulnerabilidad, terror y desamparo como el que ocurrió con Jonathan Meléndez y su familia.

Silvana Estrada pide justicia por Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo

En su mensaje a través de Instagram, Silvana Estrada aseguró que no existen palabras suficientes para describir lo ocurrido y manifestó su solidaridad con los familiares y compañeros de Jonathan Meléndez, caso que ya investiga la Fiscalía del Estado de México.

Silvana Estrada lamentó el asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y su familia (@silvanaestradab / Instagram )

Estrada también hizo un llamado a las autoridades para que el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia a manos de Diego Sebastián Rosen no quede impune y se haga justicia, aunque reconoció que ninguna resolución puede devolver a las personas que han perdido la vida.

“Por favor que se haga justicia, aunque la justicia no nos regrese a nadie. Es lo mínimo que pueden hacer las autoridades”. Silvana Estrada

Finalmente, Silvana Estrada envió un abrazo y sus condolencias a la familia y al equipo de Camilo Séptimo, además de pedir por un futuro en el que la sociedad no tenga que enfrentar constantemente las consecuencias de la violencia.

“Pido también por un mundo donde no tengamos que vivir el duelo infinito de una violencia que no parece tener fin” Silvana Estrada

Así fue como concluyó Silvana Estrada su publicación de Instagram tras los hechos acontecidos del múltiple asesinato de Jonathan Meléndez y su familia que incluye a su esposa, Ana Paula Barragán quien se encontraba embarazada, a su hija de tres años, a Aleyda Romero quien era nana y empleada doméstica e incluso a la mascota.

El múltiple asesinato del miembro de la agrupación de Camilo Séptimo, ocurrió en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.