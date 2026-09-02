Manuel Mendoza Ávalos, conocido artísticamente como Coe, es vocalista, bajista y compositor de la banda mexicana de synthpop Camilo Séptimo.

Originario de la CDMX, Manuel Mendoza fundó el grupo en 2013 junto a Jonathan Meléndez y Erik Vázquez, consolidándose como una de las figuras clave del proyecto.

Además de su papel como intérprete, Coe también toca guitarra y piano, se desempeña como productor musical y empresario, siendo copropietario de Camilo Séptimo.

Su versatilidad ha Manuel Mendoza Ávalos convertido en un referente dentro de la escena alternativa nacional.

¿Quién es Manuel Mendoza?

Manuel Mendoza Ávalos es el nombre completo de quien es conocido por ser vocalista y bajista de la banda Camilo Séptimo de synthpop. Artísticamente se le conoce como Manuel Mendoza o Coe y nació en la Ciudad de México (CDMX).

Él es uno de los fundadores de Camilo Séptimo junto a Jonathan Meléndez, banda que se formó en 2013 y que surgió en la CDMX

Manuel Mendoza también desempeña el rol de compositor dentro de Camilo Séptimo.

Camilo Séptimo.

Antes de fundar Camilo Séptimo, Manuel Mendoza formó parte de la agrupación Lady Lane, en donde también era vocalista, aunque ahí tocaba el piano y la guitarra.

¿Qué edad tiene Manuel Mendoza?

Manuel Mendoza tiene 43 años de edad, pues nació el 13 de octubre de 1982 en la Ciudad de México (CDMX).

¿Quién es la esposa de Manuel Mendoza?

La esposa de Manuel Mendoza es Daniela Blanco, con quien se casó en 2021.

¿Qué signo zodiacal es Manuel Mendoza?

El signo zodiacal de Manuel Mendoza es Libra, pues nació un 13 de octubre.

Manuel Mendoza, vocalista de Camilo Séptimo.

¿Cuántos hijos tiene Manuel Mendoza?

Manuel Mendoza tiene un hijo cuyo nombre es Matías Mendoza Blanco.

¿Qué estudió Manuel Mendoza?

Se conoce que Manuel Mendoza estudió una licenciatura, pero se desconoce cuál fue y si la terminó o dejó trunca.

Manuel Mendoza, vocalista de Camilo Séptimo.

¿En qué ha trabajado Manuel Mendoza?

El trabajo de Manuel Mendoza es ser músico, enfocado en la composición, vocalista y bajista. Sin embargo, se sabe que también toca la guitarra y el piano.

Sumado a ello, también se desempeña como productor musical.

Manuel Mendoza también funge como empresario al ser dueño de la banda Camilo Séptimo junto con Jonathan Meléndez y Erik Vázquez.