Camilo Séptimo compartió sus condolencias por la muerte de Jonathan Meléndez y su familia; además, la banda pidió justicia por el multihomicidio.

El miércoles 2 de septiembre, Camilo Séptimo compartió un comunicado en sus redes sociales para despedir a Jonathan Meléndez, tecladista y miembro fundador del grupo.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, Honas” Camilo Séptimo

Fans y compañeros de Jonathan Meléndez expresaron sus condolencias por la muerte del músico y exigen justicia.

Camilo Séptimo despide a Jonathan Meléndez y su familia tras ser asesinados

El grupo Camilo Séptimo se despidió de Jonathan Meléndez, Ana Paula Barragán y su pequeña hija Sofía, quienes fueron víctimas de homicidio el pasado martes de 1 de septiembre en su casa en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

“Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él” Camilo Séptimo

Camilo Sétimo también lamentó la muerte de Aleyda Romero, trabajadora de la familia de Jonathan Meléndez.

Camilo Séptimo se pronuncia por la muerte de Jonathan Meléndez (Instagram/@camiloseptimomx)

El grupo reconoció el esfuerzo de la Fiscalía del Estado de México para esclarecer los hechos tras la muerte de Jonathan Meléndez y su familia, además de pedir justicia.

“En memoria de Honas, su esposa Ana Paula y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones” Camilo Séptimo

Camilo Séptimo se despide de Jonathan Meléndez (Instagram/@camiloseptimomx)

Compañeros y fans de Camilo Séptimo exigen justicia por la muerte de Jonathan Meléndez

Fans de Camilo Séptimo enviaron mensajes de apoyo y compartieron sus condolencias, así como colegas músicos del grupo.

Seguidores de la banda expresaron que era una noticia lamentable y pidieron a las autoridades justicia por la muerte de Jonathan Meléndez y su familia.

Grupos como DLD y Odisseo manifestaron su tristeza por la muerte del músico, así como su indignación por los hechos.

“Nos unimos con mucho dolor a la familia y amigos de nuestro querido Honas de nuestros hermanos de Camilo Séptimo. No tenemos palabras, solo indignación y tristeza por este doloroso suceso” DLD

La disquera Universal Music también compartió sus condolencias: “Que su legado siga viviendo a través de la música”.

Mientras tanto, autoridades del Estado de México detuvieron a dos sospechosos del multihomicidio, Diego “N” y Gerardo “N”.

La primera línea de investigación indica que el Jonathan Meléndez fue asesinado por un préstamo de 300 mil pesos que le había solicitado uno de los sospechosos, pero los hechos se siguen investigando.