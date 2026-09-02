Tras el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista y productor de Camilo Séptimo, fans de la banda mexicana expresaron conmoción y tristeza en redes sociales.

Con mensajes de solidaridad hacia su familia, seguidores despidieron al músico con la canción Contacto, tema que él mismo escribió junto a sus compañeros y que ahora adquiere un nuevo significado.

La tragedia ocurrió en Atizapán, Estado de México, donde Jonathan Meléndez fue asesinado junto a su esposa embarazada, su hija de 3 años y una empleada doméstica.

Fans de Camilo Séptimo despiden a Jonathan Meléndez (@camiloseptimomx / Instagram)

¿Qué dice la letra de “Contacto” de Camilo Séptimo?

“Contacto” de Camilo Séptimo habla de aquel reencuentro esperado durante mucho tiempo, de la conexión profunda e innegable entre dos personas.

El tema se lanzó el 23 de enero de 2019 y forma parte del segundo álbum de estudio “Navegantes”.

Fue escrito por Jonathan Meléndez, junto a sus compañeros de agrupación, Manuel Mendoza y Erik Vázquez. El vocalista de Los Mesoneros también colaboró.

Letra de “Contacto” de Camilo Séptimo

Pre-Coro

Extraño tu respirar / Cada segundo que pasas lejos de mí /Muy pronto voy a llegar en una lluvia de estrellas que cae sobre ti en algún lugar, que no puedo explicar y es tu gravedad.

Que me acerca, me eleva y me lleva a tu señal / a un punto cardinal, en otra realidad / Estoy cerca, muy cerca.

Coro 1

Tanto esperamos

Coro 2

Cuánto soñamos un momento así / encontrarnos para hacer por fin contacto con tus ojos, con tu alma, con tus labios.

Pre-Coro / Cierre

Muy pronto voy a llegar en una lluvia de estrellas que cae sobre ti en algún lugar /que no puedo explicar y es tu gravedad que me acerca / Muchos años luz, viajamos para hacer por fin contacto con tus ojos, con tu alma, con tus labios.

¿Cómo murió Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

Jonathan Meléndez murió asesinado junto a su esposa Ana Paola (quien estaba embarazada), su hija Sofía de 3 años, y una empleada doméstica.

El multihomicidio tuvo lugar al interior del departamento del tecladista de Camilo Séptimo, ubicado en la colonia Bosques Esmeralda, en el municipio de Atizapán, Estado de México.

Los cuerpos sin vida fueron localizados alrededor de la una de la madrugada de este miércoles 2 de septiembre de 2026 por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes se presenciaron en la zona por un reporte realizado por los vecinos al 911.

A su llegada se encontraron con un menor de edad, de aproximadamente 6 años. Se trata del hijo de Jonathan Meléndez, quien se resguardó durante la agresión a su familia.

Por este hecho hay dos detenidos. Uno de ellos responde al nombre de Diego Sebastián “N”, identificado como “socio” del tecladista asesinado.