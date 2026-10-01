La muerte de Jorge Kahwagi sucedida el 30 de septiembre de 2026, llevó a que la periodista Shanik Berman le dedicara un mensaje en donde reveló una de las, aparentemente, muchas excentricidades del expolítico mexicano.

Shanik Berman subrayó el “ser humano hermoso” que era Jorge Kahwagi, así el “hombre fuera de lo común” que llegó a ser por sus excentricidades.

Shanik Berman despide a Jorge Kahwagi exponiendo sus excentricidades

La periodista Shanik Berman lamentó la muerte del expolítico y exboxeador Jorge Kahwagi, con una fotografía donde lucen abrazados por algún programa de televisión donde coincidieron.

Shanik Berman y Jorge Kahwagi. (@shanikberman)

Sin embargo, este post en donde Shanik Berman despidió a Jorge Kahwagi, también reveló una de las muchas excentricidades que tuvo a lo largo de su vida.

Y es que incluso, la periodista calificó a Jorge Kahwagi como “un hombre fuera de lo común” al revelar que fue la primera persona que conoció que tenía un camello en su casa.

Pero eso no es todo, Shanik Berman también expuso que el expolítico mexicano se sometió a varias cirugías estéticas como el cambiarse el color de sus ojos a azul y colocarse implante de pectorales.

Shanik Berman lamenta la muerte de Jorge Kahwagi. (@shanikberman)

Sumado a ello, apuntó que la riqueza de Jorge Kahwagi era tal que “se compró su propio hospital”.

Jorge Kahwagi estuvo desaparecido del ojo público desde el 2019, retirándose no solo de la política y el boxeo, sino también de su presencia en la farándula mexicana.