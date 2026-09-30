Pablo Moctezuma despidió a Jorge Kahwagi tras su muerte, recordándolo como un hombre aventurero y polémico.

Jorge Kahwagi murió el 30 de septiembre a los 58 años de edad, de un derrame cerebral, hecho por el que sus amigos cercanos reaccionaron en redes sociales.

Pablo Moctezuma despide a su amigo Jorge Kahwagitras su muerte

La muerte de Jorge Kahwagi conmocionó al medio del espectáculo. Pablo Moctezuma lo despidió en redes sociales con un conmovedor mensaje.

“No lo puedo creer ,Mi Querido Yu Yu. Mi gran amigo durante tantos años, Jorge Kawhagi, descansa en paz” Pablo Moctezuma

Pablo Moctezuma despide a Jorge Kahwagi (Instagram/@pedromoctezumaoficial)

Pablo Moctezuma recordó que fue amigo de Jorge Kahwagi por varios años y describió al empresario como una personas aventurera, polémica y buen amigo.

El empresario recordó que Jorge Kahwagi era amante del deporte y solía pasar largas temporadas en su casa.

También hizo recuento de los viajes y fiestas que vivieron juntos en conocidos antros como el Baby O y playas como Tulum.

Pablo Moctezuma reveló que ya no pudo ser cercano a Jorge Kahwagi durante los últimos años; asimismo, declaró que los últimos días del boxeador no fueron fáciles.

Pablo Moctezuma habló con Jorge Kahwagi hace un mes

Amigos de Jorge Kahwagi revelaron que tras enfermar se alejó de sus amigos. Al respecto, Pablo Moctezuma revela que habló con él hace un mes.

“Qué frágil es la vida, hablamos hace 1 mes y ya no te pude ver”, expresó Pablo Moctezuma, quien ya no se pudo reunir con Jorge Kahwagi.

Por último, Pablo Moctezuma agradeció a Jorge Kahwagi por ser cariñoso y buen amigo durante años.

Jorge Kahwagi Macari, como diputado de Nueva Alianza en 2010. (Moisés Pablo/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Otras figuras del medio como Roberto Palazuelos, expresaron sus condolencias por la muerte de Jorge Kahwagi; ambos tuvieron una amistad desde los 14 años de edad.

Roberto Palazuelos contó en De Primera Mano que dejó de tener contacto con Jorge Kahwagi desde hace 11 meses, pero previo a eso se reunían constantemente, ya que ambos vivían en Tulum.