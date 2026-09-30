Julio César Chávez se despide de Jorge Kahwagi, quien murió el 30 de septiembre a los 58 años: “Un vacío inmenso”.

La muerte de Jorge Kahwagi conmovió a Julio César Chávez, quien compartió un mensaje para el exboxeador en Instagram.

Julio César Chávez se despide de Jorge Kahwagi con un conmovedor mensaje

Jorge Kahwagi y Julio César Chávez fueron buenos amigos, por lo que su muerte conmocionó al boxeador.

“Hay noticias para las que el corazón nunca está preparado. Tu partida tan repentina, mi querido Jorge K., nos deja un vacío inmenso” Julio César Chávez

Julio César Chávez expresó que no estaba “preparado” para enterarse de la muerte de Jorge Kahwagi, quien dejó un vacío con su partida.

Julio César Chávez se despide de Jorge Kahwagi (Instagram/@jcchavez115)

El exboxeador agradeció la amistad de Jorge Kahwagi y de haberlo acompañado en la buenas y en las malas.

“Gracias por tu amistad incondicional y por haber estado firme siempre, en las buenas y en las malas” Julio César Chávez

Julio César Chávez agradeció la lealtad de Jorge Kahwagi y aseguró que cada recuerdo junto al boxeador permancerá en su corazón.

Jorge Kahwagi fue boxeador al igual que Julio César Chávez, por lo que compartían el amor por este deporte y fueron amigos por más de 20 años.

Jorge Kahwagi ganó 12 peleas como boxeador profesional

Durante 14 años, Jorge Kahwagi fue boxeador profesional y tuvo títulos como campeón internacional de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo.

En 2004 ganó el campeonato de peso crucero del CMB tras vencer a Dwayne Swift.

Jorge Kahwagi tuvo 12 peleas y todas las ganó con nocaut; su última pelea fue en 2015 contra Ramón Olivas y ganó por nocaut técnico.

Julio César Chávez y otras personalidades del deporte, política y farándula lamentaron la muerte de Jorge Kahwagi.