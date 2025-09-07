¿Qué dijo Mar Contreras sobre Dalilah Polanco -de 47 años de edad-? Esto piensa del futuro de su compañera luego de la terrible caída que sufrió en La Casa de los Famosos México 2025.

Mar Contreras -de 44 años de edad- no se guardó nada y de manera contundente habló sobre la situación de Dalilah Polanco luego de que tiene que estar en muletas.

Esto es lo que dijo Mar Contreras sobre Dalilah Polanco y su caída en La Casa de los Famosos México 2025

En plena prueba por el robo de la salvación en La Casa de los Famosos México 2025, Dalilah Polanco sufrió una fuerte caída que le provocó una lesión en el pie y en la mano.

Dalilah Polanco (Tomada de video )

Es por ello por lo que Dalilah Polanco se ha visto limitada para hacer algunas actividades, pero quién sorprendió fue Mar Contreras al dar su opinión sobre la caída de su compañera.

Y es que Mar Contreras destacó que para ella Dalilah Polanco debería de abandonar La Casa de los Famosos México 2025, pues no podrá cumplir los diferentes retos como los demás integrantes.

Esto pese a que los conductores de La Casa de los Famosos México 2025 no se han pronunciado sobre la situación de Dalilah Polanco.

Fue en una conversación que tuvo con Shiky, que Mar Contreras dejó en claro que si ella le pasaba algo similar prefería retirarse de la competencia.

“Esto va a continuar así seis semanas, ahora todavía es muy pronto, va a ir viendo el pasar de los días, es que yo he estado en esa situación. Ahora, pues, mano y pie, yo ya tendría mi maleta, ya estaría en mi casa” Mar Contreras

Shiky consideró que será una situación complicada, pero al final es decisión de Dalilah Polanco y ella se ha mantenido firme en continuar en la recta final de La Casa de los Famosos México 2025.

“No creo que se quiera rendir, pero si yo estuviera así no sería un plus para la casa. No creo que quiera irse, no está en su mente. Está hablando con Facundo de pruebas que podría hacer” Shiky

Ante la indecisión de Shiky, Mar Contreras se mostró firme que Dalilah Polanco es la que debe abandonar la competencia.

Incluso trató de convencer a Shiky de que no salvarán a Dalilah Polanco si es que Cuarto Día se quedaba con la salvación.

“¿Pero salvarla así? ¿Va a estar seis semanas así? Sabiendo las cuestiones más, supongo que ustedes hablan de la salvación en su cuarto. Sí, deberían de hablarlo, bueno, no debería de meterme, espero no me lo tomen a mal” Mar Contreras

Mar Contreras incluso se refirió a que va a ser muy complicado para la misma Dalilah Polanco, ya que ha demostrado que le gusta estar muy activa.

“Es que, aparte, tiene que estar en reposo, es algo que se tiene que plantear más a detalle, creo yo, si yo estuviera en esa situación, yo diría, ‘wey, ¿qué coños hago así aquí?, yo (…) Es una persona que no le gusta delegar, o sea no delegar” Mar Contreras

Mar Contreras continúo y aseguró que la caída de Dalilah Polanco podría ser una señal para que pare.

“A veces la vida pide parar de ciertas cosas, en qué me tengo que enfocar, siempre trato de lo que me pasa, por qué, de dónde viene, de dónde es la raíz ... qué le tengo que sacar de provecho para aprender, es algo que no le voy a decir a ella porque no tengo tanta confianza, pero de dónde viene mi comentario, no es mala onda, pero a veces la vida nos pide que tiene que parar, buscar el para qué de ese momento” Mar Contreras

Funan a Mar Contreras por su falta de “empatía” al hablar sobre Dalilah Polanco y su caída en La Casa de los Famosos México 2025

Aunque Shiky también expresó que él abandonaría la competencia, las palabras de Mar Contreras sobre la salud de Dalilah Polanco son las que más han generado polémica.

Y es que algunos consideran que a Mar Contreras le faltó empatía con Dalilah Polanco, pues hay otros concursantes que han continuado pese a que tienen una lesión.

Pese a que la continuidad de Dalilah Polanco está en riesgo, muchos consideran que no era la manera de expresarse de Mar Contreras pues no es su decisión.

“Lo bueno es que tú no eres Dalilah, y mientras ella quiera seguir, nosotros la vamos a seguir apoyando”,”¡Ay, por Dios, Mar, qué empática! Mírala ... ojalá esto lo pongan en el cine", “¡Mi apoyo con Dalilah! Jajajaja, tan igualada la tal Mar”, “¿Dónde está esa empatía, Mar? ¡Hay que predicar con el ejemplo! Ahora quién está excluyendo”, se puede leer en las redes sociales.

Mientras que otros creen que Mar Contreras no abandonaría La Casa de los Famosos México 2025 y solo está intentando influir en sus compañeros.

“Está atacada porque la atención está en Dalilah”, “Querida Mar, no digas cosas que ni tú harías. Con lo competitiva y lo aferrada que eres, ya parece que te irías por una fisura. Obvio estarías igual, intentando seguir en el juego por los 4 millones. Por favor, Mar”, “La manipulación sutil”, señalaron otros usuarios.