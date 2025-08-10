Dentro de La Casa de los Famosos México 2025, el aseo y la limpieza es un aspecto súper relevante en el reality, ya que los participantes son responsables de mantener el orden y la higiene en la casa, lo que a menudo genera roces, estrategias y momentos virales.

En esta temporada, El Abelito -de 25 años de edad- y Mar Contreras han sido vistos en más de una ocasión hacerse cargo del orden de la casa, siendo de los habitantes más limpios.

La Casa de los Famosos México 2025: ¿El Abelito y Mar Contreras son los habitantes más limpios?

Tanto El Abelito como Mar Contreras -de 44 años de edad- han mostrado compromiso con las tareas de limpieza en La Casa de los Famosos México 2025, participando en actividades como lavar platos y mantener el orden.

El Abelito ha sido destacado por su participación activa en las tareas de la casa, ganándose elogios por su disposición a colaborar.

Por ejemplo, uno de los momentos virales, fue cuando se le vio ayudando a lavar platos junto a Aarón Mercury, de 24 años de edad.

Además, Facundo -de 47 años de edad- lo señaló como uno de los habitantes más limpios durante su “experimento” para identificar a los menos ordenados, destacando que Abelito mantenía su espacio en orden.

Mar Contreras también ha estado involucrada en las tareas domésticas, particularmente junto a Dalílah Polanco -de 53 años de edad- mostrando disposición por colaborar.

Además, en redes se ha destacado que Mar Contreras y Dalílah Polanco han trabajado bien juntas en temas de limpieza y orden.

Dalílah Polanco, Alexis Ayala -de 60 años de edad-, Abelito, y Mar Contreras han sido reconocidos por su compromiso con la limpieza, ya sea organizando, lavando platos o manteniendo el orden.

Sinceramente Dalilah y Mar desde el día 1 se llevaron bien se han contenido por el toc de limpieza y orden, y realmente lo han hecho muy bien! No me equivoqué espero no la cagn 💅🏻 que se hagan amigas .#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ShFGuFtIrR — Cubito KARIME 🐩🩵 (@KarCiprianX) August 1, 2025

La Casa de los Famosos México 2025: El Abelito y Mar Contreras son los más limpios, pero, ¿y los más sucios?

El Abelito y Mar Contreras destacan por su contribución en el aseo de la casa, pero, ¿quiénes son los más sucios de La Casa de los Famosos México 2025?

Facundo realizó un supuesto “experimento” para identificar a los habitantes más sucios.

Mientras limpiaba el baño, comentó que detectó “gotitas” de orina en el suelo y señaló a Aarón Mercury y Adrián Di Monte -de 35 años de edad- como los responsables.

Asimismo, usuarios se han percatado de una ausencia en el orden y limpieza por parte de Ninel Conde -de 48 años de edad- que, aunque ha sido activa en otras dinámicas, no se le ha destacado por participar activamente en tareas de limpieza.