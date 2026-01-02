Durante un live en su Tiktok, Momo Guzmán quien encarnaba al personaje de Burrita Burrona, reveló que ese proyecto llegó a su fin ya que su amistad con Turbulence se terminó.

“Estoy aquí para decirles que simplemente se terminó, el proyecto se terminó porque cuando algo ya no hay, ya no hay para donde estirar la liga, es mejor retirarse. También mencioné que cuando la amistad se terminara, eso se iba a acabar porque para mi es crucial en ese proyecto que yo me llevara bien con esa persona” Momo Guzmán

Momo Guzmán asegura que rechazó muchos trabajos por Turbulence

Durante una transmisión en vivo, Momo Guzmán por fin rompió el silencio y dio a conocer los motivos por los cuales dejó de lado el personaje de Burrita Burrona; y es que de acuerdo al creador, su amistad con Turbulence se acabó.

Sin embargo, también dio a conocer que debido al proyecto con Turbulence y Burrita Burrona, rechazó muchos trabajos, proyectos y campañas; además que siempre quiso incluirla en todo durante el tiempo que colaboraron.

“Durante los cuatro años que yo estuve trabajando y colaborando, y desde antes que fueramos este dúo, siempre la apoyé, siempre le di la mano, siempre la cobije, siempre entre los dos creamos todo, siempre estuve como ideando que frases hacerle a los jochis, que frase hacerle a todos y ella venía con otras ideas, entonces siempre estuve agradecido y siempre fui agradecido, tanto así que dije ‘no’ a muchos proyectos y dije ‘sumala a ella sino no voy’ y muchas campañas las cuales yo manejaba y estaba ideando, me decían ‘solamente te quiero a ti’, y yo hablaba y decía ‘es que dile que somos las dos’” Momo Guzmán

Se acabó la amistad y el proyecto

Recientemente Momo Guzmán (antes Burrita Burrona) en un LIVE de TikTok comenta que ningún chisme que se comenta es la verdad sobre su ruptura.



Tuvieron otras diferencias que se dijeron a la cara y que desde antes de la gira ya se sabía que se… pic.twitter.com/s4pxEXoSSt — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) January 2, 2026

En redes sociales se estuvo especulando mucho que la salida de Momo Guzmán como Burrita Burrona y su fin a la colaboración que Taurbulence se debió a un tema de dinero, a lo cuál él negó pues asegura que siempre tuvo una negociación con ella y reveló que tampoco fueron temas de derechos de autor.

“La persona que le dijo que registrara todo, de hecho fui yo. Si yo hubiera sido malagradecida, si yo hubiera sido lo que todos están diciendo, pues tan fácil voy, registro el personaje y no le aviso.” Momo Guzmán

Finalmente Momo Guzmán aseguró que a él le estaban haciendo una campaña de desprestigio “muy fea”, por lo que aseguró que no quería que Turbulence sufriera lo mismo y que no estaba para decirle a los usuarios a quien debían apoyabar y a quien no.

Sin embargo, Momo Guzmán dijo que “desafortunadamente, pasaron situaciones que solo él y yo sabemos”, algo que no tiene nada que ver con lo que se dice en medios o redes sociales y que ellos ya arreglaron de manera privada.