Durante un video subido a su canal de YouTube, Turbulence presentó a la dragona, misma que reemplazará a la Burrita Burrona tras la salida de Momo Guzmán.

Esto como parte del nuevo multiverso de Turbulence, un reality de drag queens mexicano llamado ‘El Multiverso de las Amponas’; tan solo en su presentación en YouTube, atrajo más de 27 mil espectadores simultáneos y 11 mil likes, superando expectativas en su plataforma de streaming.

Turbulence introduce a la nueva botarga de dragona, reemplazando a la Burrita Burrona

En un nuevo video de YouTube, Turbulence presentó oficialmente su nuevo proyecto sin Momo Guzmán: ‘El Multiverso de las Amponas’, en donde al finalizar el video, hay una escena post-créditos.

Esta, sin que nadie lo espere introduce una botarga de dragón como nuevo personaje, destacada por su alta calidad de producción en comparación con entregas anteriores y la cual reemplaaría a la Burrita Burrona de Guzmán.

Aunque cabe recordar que anteriormente, Turbulence también reveló que ahora Hiromi sería la encargada de darle vida a la botarga que dejó Momo Guzman.

En los comentarios de usuarios y fans, han destacado la alta calidad de producción con la que cuenta la dragona, y es que destacan que está bien hecha, con buena expresión facial, movimientos y acabados.

Este nuevo personaje que introdujo Turbulence ha dado mucho de que hablar, ya que los usuarios señalan que tiene similitudes con un personaje similar de Momo Guzmán que presentó, llamada Renata Dragón Real o “Dragona”, quien cambió de unicornio a dragón poco antes.

Muchos fans y cuentas de chisme acusan a Momo Guzmán de copiar la idea al enterarse del plan de Turbulence, pero la botarga de Turbulence “ganó” en calidad y recepción.

