A través de un video de YouTube, Turbulence ha revelado quién será la nueva Burrita Burrona tras la salida de de Momo Guzmán del proyecto que tenían; pues cabe recordar que, Erick Alejandro Martínez Martínez, nombre real de la drag queen, es creador y dueño del concepto.

Pero ¿quién es la nueva Burrita Burrona que estará con Turbulence a partir de ahora para continuar el proyecto que dejó Momo Guzmán tras su salida?

Hiromi sería la nueva Burrita Burrona en el proyecto de Turbulence

Tal y como se reveló, Turbulence presentó a la nueva Burrita Burrona, quien ahora será interpretada por la drag queen mexicana Hiromi, cuyo nombre real es Antonio Campos marcando así una “nueva era” en su contenido viral.

La presentación de Hiromi como la nueva Burrita Burrona llega en un video lanzado por Turbulence en donde muestra un multiverso de las amponas, en el se revela que esta nueva etapa comtarán con más producción, cámaras, sets, y demás.

En el video de Turbulence se revela que tanto Burrita Burrona, Mamá Melanito y Loberrima regresan, pero con un nuevo elenco en donde Kristian interpreta a Loberrima y Melisa a Mamá Melanito, quienes de acuerdo a las publicaciones, regresan el próximo 24 de febrero.

Cabe recordar que a finales de 2025 hubo un pleito público en donde Momo Guzmán salió del proyecto de Turbulence y Burrita Burrona; hubo acusaciones de falta de transparencia con el dinero, pagos y ganancias.

En lives de TikTok, Momo dijo que él solo buscaba paz y respeto por su trabajo; por otro lado, Turbulence mantuvo los derechos del personaje ya que ella es la creadora original y Guzmán también aceptó que registrara a los personajes.