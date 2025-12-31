A través de sus redes sociales, Wendy Guevara dio a conocer que está apoyando financieramente a Momo Guzmán, mejor conocido como Burrita Burrona, para que cree un universo de botargas.

Wendy Guevara financia a Momo Guzmán y su universo de botargas

Tras la abrupta decisión de Momo Guzmán de dejar de ser Burrita Burrona y no trabajar más con la drag queen Turbulence, ahora se dio a conocer que Wendy Guevara lo está apoyando de manera monetaria.

Pues a través de un video, Wendy Guevara confirmó que Momo Guzmán le acababa de depositar los 15 mil pesos que le debía; sin embargo, ella volvió a prestarle para apoyarlo en su nuevo proyecto tras dejar atrás a Burrita Burrona.

“Me acaba de decir que si le presto otra cierta cantidad de dinero para un nuevo proyecto de botargas que va a tener. Ya me dijo el nombre pero no se los voy a decir, y les voy a decir algo, sí le voy a prestar.” Wendy Guevara

La Momo le pagó lo que le debía pero igual Wendy le volvió a prestar para su nuevo show de botargas con la condición de que le firme y que las botargas y personajes serán de Wendy hasta que pague su deuda



— Que nunca falte una Wendy dadivosa que invierta en nuevos… pic.twitter.com/gYrF9wD7XK — Wendy Guevara Highlights 🐝👑 (@ColmenaGuevara) December 31, 2025

Sin embargo, en este video Wendy Guevara reveló que le dio condiciones a Momo Guzmán para poder prestarle nuevamente dinero para este nuevo proyecto de universo de botargas tras ser Burrita Burrona: firmarle papeles y que las botargas y los personajes serán de ella hasta que termine de liquidarle.

Ya que de acuerdo con Wendy Guevara, no solo será un personaje el que Momo Guzmán va a lanzar en su nuevo proyecto, sino que serán varios y hasta que no le pague, los derechos de las botargas serán de ella.

Asimismo, Momo Guzmán confirmó lo que Wendy Guevara reveló en su en vivo, pues en su cuenta de Facebook, quien fuera Burrita Burrona dijo que en efecto, ella le había prestado dinero y que “soportaran”.