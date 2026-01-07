A través de su canal de YouTube, Erick Alejandro Martínez Martínez, mejor conocido como la Drag Queen Turbulence, confirmó la salida de Momo Guzmán como Burrita Burrona; sin embargo, el proyecto continuará sin él.

Turbulence continuará con Burrita Burrona pero sin Momo Guzmán

Durante un live en YouTube, Turbulence respondió las preguntas de sus seguidores con respecto a la salida de Momo Guzmán dejando de lado al personaje de Burrita Burrona, y confirmó que era real y no una estrategia de marketing.

De acuerdo a las declaraciones de Turbulence, la salida de Momo Guzmán como Burrita Burrona fue decisión de él, e incluso dijo que era una forma de crecimiento laboral de Guzmán, por lo que no podía obligarlo a quedarse si él no quería.

“La marca sigue chicos, o sea lo que quiero que sepan es que todo sigue. Turbulence y Burrita Burrona sigue, se han hecho muchísimas cosas por Turbulence y Burrita Burrona que no es para dejarlo ahí nada más porque sí, así que esto sigue, es algo que sí quisiera que supieran.” Turbulence

Asimismo, Turbulence aseguró que estaba trabajando para darle más sorpresas a sus fans y aseguró que vendrá una evolución para el “multiverso de las hamponas”.

En el video subido por Turbulence, reveló que la salida de Momo Guzmán no hubiera querido que ocurriera como pasó, pero estaba para darle la cara a sus fans y que fuera escuchado:

“La persona que le daba vida a Burrita Burrona pues ya no va a pertenecer a Turbulence y Burrita Burrona, ya no está aquí con nosotros. Fue una decisión propia y una decisión que se respeta, una decisión que tenemos que respetar porque pues aquí no se va a tener a nadie a la fuerza, y cuando una persona ya no está a gusto en un lugar, también es super respetable que quiera volar y que quiera ir a probar nuevos horizontes” Turbulence

Turbulence confirma que multiverso de hamponas tendrá cambios sin Momo Guzmán

Tras confirmar la salida de Momo Guzmán como Burrita Burrona, Turbulence aseguró que el proyecto continuará al igual que el personaje y dio a conocer que habrá un “multiverso de las hamponas”, lo cual traerá cambios al programa.

“Viene una evolución para el multiverso de las hamponas, el multiverso de las hamponas seguirá, el multiverso de las hamponas ustedes seguirán disfrutando de él. Vienen obviamente cambios, va a haber cambios, va a haber unas cosas diferentes pero espero que con el apoyo de ustedes y el apoyo de todo el equipo de Turbulence y Burrita Burrona, podamos lograr llevarles más sonrisas y más diversión.” Turbulence

Pues después de que Turbulence revelara que Momo Guzmán ya no estaba en el proyecto de Turbulence y Burrita Burrona, aseguró que continuará con el personaje: “yo no voy a tirar esto a la basura, no se va a quedar ahí”.

Y aunque Turbulence aceptó que fue una sorpresa la salida de Momo Guzmán, “a nadie se le puede atar, a nadie se le puede impedir”, y se queda con la gira y el trabajo que les llegó quedará ahí, por lo que “no la voy a tirar y no la voy a soltar”.

“El multiverso va a tener algunos cambios obviamente, Mamá Melanito y Lobérrima, la pulga. Lo vamos a dar todo, yo espero les guste todas estas cosas que se hgan estado maquilando y creando.” Turbulence