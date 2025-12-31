Después de la separación entre Momo Guzmán y Turbulence, la Drag Queen asegura que “Burrita Burrona regresará en 2026” en un nuevo video en YouTube.

Turbulence asegura el regreso de Burrita Burrona a través de un video en YouTube

En el canal de YouTube de Erick Alejandro Martínez Martínez, mejor conocido como Turbulence, colocó un nuevo video de 1 hora 23 minutos que ha desconcertado a todos por el misterioso mensaje que dejó al final, pues a modo de las escenas postcréditos de Marvel, reveló que “Burrita Burrona regresará en 2026”, dejando a todos con una interrogante.

Pues cabe recordar que hace tan solo unos días, Momo Guzmán quien encarnaba a Burrita Burrona, se despidió del personaje sin dar explicaciones; posteriormente se dijo que hubo problemas monetarios entre él y Turbulence.

Aunado a esto, Turbulence subió un mensaje en su Instagram en donde muchos aseguraban que el supuesto pleito con Burrita Burrona, era una estrategia de marketing:

“A veces, lo que parece inesperado termina siendo la mejor forma de mantener al público mirando” Turbulence

Cabe recordar que hace una semana también se dio a conocer que Turbulence registró el nombre de Burrita Burrona ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Y aunque se dio a conocer que el registro del nombre de Burrita Burrona ante el IMPI se solicitó en 2023, fue hasta este 2025 que se le otorgó de manera oficial.

Por lo que ahora en adelante, es Turbulence la única que puede hacer uso de nombre y personaje la Burrita Burrona, por lo que también ha surgido la teoría de que el mensaje en el nuevo video de la Drag Queen, tendría que ver con este proceso.