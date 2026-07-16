Kenia Os volvió a Estados Unidos para celebrar su cumpleaños por recomendación de su astróloga, pero el viaje empezó mal.

El 15 de julio es el cumpleaños 27 de Kenia Os, quien viajó a Los Ángeles para celebrar en grande.

Kenia Os viajó a Los Ángeles por recomendación de su astróloga

Las astróloga de Kenia Os le recomendó viajar a Los Ángeles, ciudad donde reside su exnovio Peso Pluma.

Kenia Os contó que su astróloga le dijo que el mejor lugar para celebrar su cumpleaños era tal ciudad, por lo que ella le hizo caso.

“Estoy en Los Ángeles, vine a pasar mi cumpleaños, no tengo idea de qué voy hacer en mi cumpleaños. Sé que va ser de spa y así, vive a pasar mi cumpleaños porque mi astróloga me dijo que era el mejor lugar para pasar mi cumpleaños” Kenia Os

La cantante mencionó ser muy creyente de la astrología y por eso le gustó la idea de viajar para celebrar su cumpleaños, además de estar conectada con el universo.

“Soy muy creyente de las astrología. En Los Ángeles y conectado con el universo” Kenia Os

Kenia Os compartió en Instagram que a diferencia de sus otros cumpleaños, decidió no tener fiesta y disfrutar del momento en una piscina, tranquila y leyendo las felicitaciones.

El viaje astrológico de Kenia Os inició mal

Kenias Os reveló que su viaje a Los Ángeles inició mal, ya que el Airbnb que alquiló no era lo que esperaba.

La cantante mencionó que el lugar que había alquilado no era igual a las fotos y que por el precio que gastó, prefirió irse a un hotel.

“Pues resulta y resalta que nos dieron gato por liebre. Rentamos un Airbnb que se veía en las fotos divino, hermoso; llegamos y era horrible” Kenia Os

Aunque la experiencia en Los Ángeles inició mal por el hospedaje, Kenia Os asegura que su astróloga tenía razón sobre que esta ciudad sería la adecuada para pasar su cumpleaños.

“Mi astróloga así me lo dijo y yo le hago caso a mi astróloga siempre que me dice dónde debo pasar mis cumpleaños y siempre me va bien” Kenia Os

Finalmente, Kenia Os pidió a sus fans que no la juzgaran por ser creyente de las astrología y asegura que ha pasado días increíbles en Los Ángeles.