Las agrupaciones ENHYPEN y Santos Bravos llegan con concierto especial al Campo Marte de la CDMX hoy miércoles 15 de julio.
Y si no te quieres perder de nada, ya te tenemos a continuación todo sobre los detalles de setlist y telonero para el concierto de ENHYPEN y Santos Bravos en el Campo Marte:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora de telonero Santos Bravos: 7:00 de la noche
- Hora del concierto ENHYPEN: 8:00 de la noche
- Teloneros: Santos Bravos
- Setlist de canciones Santos Bravos: 7 temas aproximadamente
- Setlist de canciones ENHYPEN: 24 temas
- Duración: Se estima 3 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist de Santos Bravos en el Campo Marte del 15 julio
Santos Bravos llega con grandes expectativas como acto telonero de ENHYPEN para su concierto en Campo Marte del 15 julio.
Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones de Santos Bravos en el Campo Marte serían:
- 0%
- MHM
- VELOCIDADE
- Solos
- FE
- WOW
- Kawasaki
Posible setlist de ENHYPEN en el Campo Marte del 15 julio
ENHYPEN como concierto principal en el Campo Marte llega este 15 julio, tras la apertura de Santos Bravos, sus compañeros del conglomerado HYBE.
Con ello, los posibles temas en el setlist de canciones de ENHYPEN en el Campo Marte como parte de la gira Blood Saga Tour serían:
- Daydream
- Outside
- Brought the Heat Back
- No Way Back
- Big Girls Don’t Cry
- No Doubt
- Sleep Tight
- Bills
- Moonstruck
- Paranormal
- Blockbuster
- Go Big or Go Home
- Future Perfect
- Stealer
- Drunk-Dazed
- Bite Me
- Fate
- Criminal Love
- Lost Island
- XO (Only If You Say Yes)
- Blind
- Helium
- SHOUT OUT