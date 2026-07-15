Las agrupaciones ENHYPEN y Santos Bravos llegan con concierto especial al Campo Marte de la CDMX hoy miércoles 15 de julio.

Y si no te quieres perder de nada, ya te tenemos a continuación todo sobre los detalles de setlist y telonero para el concierto de ENHYPEN y Santos Bravos en el Campo Marte:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora de telonero Santos Bravos: 7:00 de la noche

Hora del concierto ENHYPEN: 8:00 de la noche

Teloneros: Santos Bravos

Setlist de canciones Santos Bravos: 7 temas aproximadamente

Setlist de canciones ENHYPEN: 24 temas

Duración: Se estima 3 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de ENHYPEN y Santos Bravos en Campo Marte (Especial )

Posible setlist de Santos Bravos en el Campo Marte del 15 julio

Santos Bravos llega con grandes expectativas como acto telonero de ENHYPEN para su concierto en Campo Marte del 15 julio.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones de Santos Bravos en el Campo Marte serían:

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Posible setlist de ENHYPEN en el Campo Marte del 15 julio

ENHYPEN como concierto principal en el Campo Marte llega este 15 julio, tras la apertura de Santos Bravos, sus compañeros del conglomerado HYBE.

Con ello, los posibles temas en el setlist de canciones de ENHYPEN en el Campo Marte como parte de la gira Blood Saga Tour serían: