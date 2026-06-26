Xóchitl Gálvez formó parte de las fiestas mundialistas en el Ángel de la Independencia y voló durante los festejos por el triunfo de México ante Chequia.

La ex candidata presidencial acudió al Ángel para celebrar la tercera victoria de la selección en el Mundial 2026, donde aprovechó para compartir con los aficionados.

Xóchitl Gálvez no se salva y vuela en el Ángel por el triunfo de México contra Chequia

Xóchitl Gálvez compartió en redes que vio el tercer encuentro de la selección mexicana en casa de su hija Diana, noche que, aseguró, es una de las que “no se olvidan”.

La panista decidió celebrar que por primera vez en la historia, México pasa la fase de grupos como líder con 9 puntos en el Ángel de la Independencia.

Xóchitl Gálvez celebra el triunfo de México ante Chequia (Xóchitl Gálvez/ X)

Xóchitl Gálvez llegó al Ángel como miles de mexicanos a celebrar el triunfo de México ante Chequia sin imaginar que terminaría volando.

La ex candidata presidencial se llevó una sorpresa cuando varios de los aficionados comenzaron a gritar “quiere volar, quiere volar” mientras la rodeaban para cargarla.

El hecho quedó captado en video, donde se vio a la panista sonriendo y algo nerviosa antes de que la cargaran.

Luego de que la hicieran volar, varios de los fanáticos de la selección mexicana aprovecharon para tomarse una foto con la panista.