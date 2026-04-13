La cantante Katy Perry enfrenta acusaciones públicas de agresión sexual por parte de la actriz Ruby Rose, quien aseguró en redes sociales haber sido víctima hace dos décadas.

Perry, a través de su representante, negó categóricamente los señalamientos y los calificó como “falsas y peligrosas mentiras”.

Ruby Rose, de 40 años, afirmó tener pruebas y testigos, aunque aclaró que no llevará el caso al ámbito legal.

El conflicto ha generado gran atención mediática y reacciones en torno a la denuncia y su impacto.

Ruby Rose asegura haber sido agredida sexualmente por Katy Perry

Katy Perry está en la mira y no precisamente por asistir a Coachella 2026 junto a su novio sino por la acusación que ha lanzado Ruby Rose en su contra.

Ruby Rose, de 40 años, se lanzó en redes sociales contra Katy Perry, de 41 años de edad.

Todo comenzó cuando la actriz de Orange New Black vio una publicación de la cantante reaccionando al espectáculo de Justin Bieber en Coachella 2026.

Katy Perry jokes during Justin Bieber’s Coachella set:



“Thank god he has [YouTube Premium], I don’t wanna see no ads.” pic.twitter.com/FKsp5gtQEz — Pop Base (@PopBase) April 12, 2026

Haciendo a un lado a Bieber, de 32 años de edad, la modelo dijo haber sido agredida sexualmente por Katy Perry, 20 años atrás.

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?”, citó en Threads. Ruby Rose

Aseguró que tras la agresión vomitó sobre ella, y no habló de la situación porque lo convirtió en una “graciosa anécdota de borracha” ya que no sabía cómo manejarlo.

De acuerdo con Ruby Rose, ella se encontraba descansando en el regazo de un amigo cuando la cantante se inclinó, se apartó la ropa interior y frotó su vagina en su cara.

“Abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella” Ruby Rose

Ruby Rose no denunciará legalmente a Katy Perry aunque dice tener pruebas

Pese a que Ruby Rose hizo la denuncia pública no la llevará al ámbito legal.

“No me interesa denunciar esto, no cuando ni siquiera he denunciado las numerosas violaciones a manos de hombres adultos” Ruby Rose

Así como dice no tener miedo de ser demandada por difamación ya que cuenta con pruebas como fotos y testigos que presenciaron el acto.

Asimismo dice haber conseguido la visa estadounidense gracias a ella, razón por la que mantuvo el secreto, sin saber que en realidad solo fue manipulada.

Ruby Rose (@rubyrose)

En otra publicación aseguró que recurría a la policía para ver si uno de sus casos de abuso procedía, dejando entrever que no solo señalaba a Katy Perry.

“Hoy iré a una comisaría para ver si se puede investigar alguno de mis casos. Imagino que ya han prescrito, pero eso me da aún más motivos para intentarlo. Tengo una larga lista, probablemente me exigirá más de lo que estoy preparada, pero volveré aquí para informar a los demás sobre el proceso en cuanto esté lista” Ruby Rose

Y agradeciendo a las mujeres valientes que alzan la voz para contar sus historias de abuso sexual, aseguró que ya había ido a la comisaría e informaría sobre su proceso.

Finalmente, dijo estar hablando en serio por lo que aclaró no tener pensamientos suicidas, ni estar consumiendo drogas o tener un problema de salud.