Ruby Rose inicia proceso legal contra Katy Perry por presunta agresión sexual

La actriz australiana Ruby Rose ha hecho oficial el inicio de un proceso legal contra la cantante Katy Perry por presunta agresión sexual.

Lo anterior, luego de que realizara declaraciones públicas en donde aseguró que cuenta con pruebas y testigos de que hace 20 años fue agredida sexualmente por Katy Perry en la discoteca Spice Market, en Melbourne.

Ruby Rose pasa de las declaraciones contra Katy Perry a una denuncia formal por presunta agresión sexual

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Threads, la actriz Ruby Rose, de 40 años, hizo oficial la presentación de una denuncia formal ante las autoridades.

Con ello, transforma sus recientes declaraciones públicas en donde acusa a Katy Perry, de 41 años, de agresión sexual en un proceso judicial en su contra.

De acuerdo con Ruby Rose, concluyó la entrega de todos los informes requeridos por la policía, por lo que ha anunciado su retiro temporal de redes sociales.

Las normas de investigación le impiden emitir nuevos comentarios sobre los involucrados, así como el propio progreso del caso contra Katy Perry.

Esta medida, descrita por la propia Rose como una exigencia habitual de la policía, ha sido recibida por ella con una sensación de tranquilidad, al considerarla el inicio de su camino hacia la sanación.

Aunque dijo su silencio mediático pueda interpretarse como indiferencia ante las muestras de solidaridad recibidas, la actriz de 41 años enfatizó que es un paso necesario para permitir que la justicia actúe formalmente contra los responsables, en este caso Katy Perry.