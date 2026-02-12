Katy Perry -de 41 años de edad- celebró San Valentín anticipado con románticas fotos junto a Justin Trudeau.

A un mes de que Katy Perry y Justin Trudeau confirmaran su noviazgo, la feliz pareja ya comparte fotos en redes sociales para festejar “el mes del amor”.

Katy Perry celebra San Valentín con románticas fotos con Justin Trudeau

Cuatro días antes de San Valentín, Katy Perry compartió dos fotos junto a Justin Trudeau; una en la nieve y otra en una cena casual.

“Que el amor sea revolución”, escribió Katy Perry en su publicación en Instagram, donde también compartió otras fotos.

En la primera imagen se ve a Katy Perry y Justin Trudeau en con trajes de esquiar; la cantante abrazaba al político mientras ambos sonreían.

Katy Perry comparte fotos con Justin Trudeau antes de San Valentín (Instagram/@katyperry)

La publicación de Katy Perry obtuvo más de 186 mil likes y sus fans la felicitaron por su relación.

Katy Perry también publicó la foto de una nota escrita en una hoja oficial de la oficina del primer ministro de Canadá.

Recordemos que Justin Trudeau dejó de ser Primer Ministro de Canadá desde inicios de 2025.

Katy Perry ya hace “visitas oficiales” con Justin Trudeau

Otras de las fotos que compartió Katy Perry previo a San Valentin, fueron las de su viaje Suiza en el Foro Económico Mundial de Davos.

Katy Perry lució un outfit sofisticado de saco y falda beige, por lo que la cantante volvió a presumir su vestimenta con una foto que sacó en un espejo de su hotel.

En otra foto lució un vestido blanco con stilettos cafés, otro de los atuendo que usó para acompañar a Justin Trudeau durante sus compromisos en Suiza.

La pareja no ha revelado el tiempo que llevan como pareja, pero se rumora que comenzaron a salir a finales de julio de 2025.

Katy Perry y Justin Tradeau hicieron oficial su relación en diciembre de 2025, cuando compartieron fotos de su viaje a Japón.