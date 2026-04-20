Autoridades de Australia tienen en la mira a Katy Perry, quien fue acusada públicamente por Ruby Rose, de agresión sexual.

La Policía de Victoria, Australia, natal de Ruby Rose, confirmó oficialmente que detectives del Equipo de Investigación de Delitos Sexuales y Abuso Infantil de Melbourne (SOCIT) están investigando una agresión sexual que ocurrió en Melbourne, en 2010.

En un comunicado enviado a medios internacionales, detalla que el evento tuvo lugar en “un local con licencia en el Distrito Central de Negocios (CBD)”.

Sin embargo, no se mencionan los nombres de Katy Perry y Ruby Rose, aún así se advierte que no se ahondará en detalles ya que la investigación se encuentra en curso.

“Dado que la investigación sigue en curso, sería inapropiado hacer más comentarios en esta etapa”. Policía de Victoria, Australia

Cabe mencionar que, hasta el momento, Katy Perry, de 41 años de edad, no ha sido acusada formalmente de ningún delito.

Katy Perry (@katyperry / Instagram)

Katy Perry niega acusaciones

Un representante de Katy Perry respondió de inmediato las acusaciones por agresión sexual en contra de la cantante, las cuales tachó de falsas, peligrosas e imprudentes.

Incluso recordó que Ruby Rose, de 40 años de edad, “cuenta con un historial -bien documentado- de realizar acusaciones públicas graves en redes sociales contra diversas personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los señalados”.

Ese mismo día, una fuente de Oficina del Ministerio Público (Office of Public Prosecutions) de Victoria, indicó que en la ley de Australia no existe un estatuto de limitaciones para delitos graves como las agresiones sexuales procesables.

Es decir, al no haber prescripción, de existir indicios el caso podrá ser turnado a la fiscalía y se llevará a cabo un juicio aún cuando han transcurrido 16 años desde los hechos denunciados.

Ruby Rose no hablará más de la agresión sexual

Tras haber asegurado que en un antro de Melbourne, en 2010, Katy Perry frotó su vagina en el rostro de Ruby Rose, mientras ésta se encontraba recostada en el regazo de una amiga, la actriz no seguirá hablando del caso.

Ruby Rose (@rubyrose / Instagram)

Nuevamente por Threads, Ruby Rose informó haber acudido a las autoridades, por lo que hoy está impedida a seguir dando detalles mediante publicaciones o mensajes.

“Puede parecer que estoy ignorando todo, desde los mensajes de apoyo hasta las experiencias de otras personas, pero no es así”, citó. Ruby Rose

Explica que sigue indicaciones policiales, lo que supone que de no hacerlo, arruinará su caso.