Julio Iglesias denunció a la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, quien lo llamó “abusador” en medio de su batalla mediática contra dos de su exempleadas.

De acuerdo con la solicitud presentada ante el Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, Julio Iglesias señala que la funcionaria realizó declaraciones “injuriosas y calumniosas” que vulneraron su reputación y honor.

Mismos que no se reconstruyeron aún cuando la denuncia en su contra no prosperó judicialmente y que fue archivada por la Fiscalía.

Por lo que el cantante, de 82 años de edad, solicita la celebración de un acto de conciliación, el paso previo a una demanda civil, donde Yolanda Díaz, reconozca:

El daño moral causado

Rectifique públicamente sus declaraciones

Repare el daño económicamente

Julio Iglesias (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Origen del conflicto entre Julio Iglesias y Yolanda Díaz

El pasado 13 de enero, Yolanda Díaz, de 54 años de edad, publicó en la red social Bluesky, información sobre los supuestos abusos que Julio Iglesias cometió contra dos de sus exempleadas.

Además de llamar a Julio Iglesias, “abusador”, calificó los relatos como “escalofriantes“ haciendo énfasis a situaciones de “abuso sexual” bajo un régimen de “esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.

Declaraciones que ratificó el 14 de enero en el programa de RTVE, ‘La Hora de la 1’, el cual tuvo un 17,3% de audiencia, liderando su franja matinal, lo que multiplicó el alcance y el daño moral contra el veterano cantante.

Yolanda Díaz responde a Julio Iglesias

Vía Instagram, Yolanda Díaz le está haciendo frente a la denuncia interpuesta por Julio Iglesias.

En un mensaje publicado en sus historias, Yolanda Díaz advierte que continuará defendiendo a mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos, aún cuando la lleven a tribunales.

“No voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos” Yolanda Díaz. Vicepresidenta segunda del Gobierno de España

Yolanda Díaz responde a Julio Iglesias (@diaz_yolanda_ / Instagram)

Con información de El País