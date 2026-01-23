Fiscalía de España archiva la demanda por agresión sexual contra Julio Iglesias tras determinar que no tiene competencia para continuar con la investigación.

Esto luego de que dos exempleadas de Julio Iglesias presentaron una denuncia ante la justicia española por delitos sexuales y trata de personas.

¿Por qué la Fiscalía de España archiva investigación contra Julio Iglesias?

Julio Iglesias no será juzgado en España por los presuntos delitos de agresión y trata sexual que presentaron en su contra dos exempleadas.

Julio Iglesias (Agencia México)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar la denuncia al considerar que hay “falta de jurisdicción” y de “competencia” para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

Tras analizar la denuncia, la Fiscalía de España determinó que no podía abrir una investigación, ya que las víctimas “son extranjeras” y “no residen en España”.

Además de que el acusado, tampoco radica en España ya que vive entre Miami, Dominicana y Bahamas.

Las autoridades señalaron que los hechos presuntamente ocurrieron “en países plenamente competentes” para indagarlos judicialmente y que no existe la base legal para que los tribunales españoles asuman el caso.

Y es que de acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido en las Bahamas y República Dominicana.

La Fiscalía de España considera que existe una falta de jurisdicción de los tribunales españoles para investigar los hechos señalados.

Lo que implica la anulación definitiva de la causa en España, al menos por la vía judicial nacional.

Las autoridades señalaron que España no puede juzgar lo que presuntamente ocurrió fuera de su territorio y sin vínculos legales suficientes.

Esto es lo que se sabe sobre la denuncia contra Julio Iglesias

En la denuncia dos mujeres sostienen que fueron presionadas para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias.

Los hechos habrían ocurrido en 2021 en República Dominicana, donde vive el artista, y en la isla de Bahamas.

Las denunciantes habrían aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones.

Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, representadas por la organización Women’s Link.

Julio Iglesias ha defendido su inocencia señalando que las acusaciones en su contra son falsas .

El abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, insistió en que los tribunales españoles no eran competentes para investigar el caso, precisamente porque los presuntos delitos se habrían cometido en el extranjero.

La defensa subrayó que hasta el momento no existe ninguna denuncia presentada ante las autoridades de la República Dominicana.