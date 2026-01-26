Por daño a su reputación internacional, Julio Iglesias podría demandar a dos medios que difundieron las denuncias en su contra.

Defensa del cantante evalúa acciones legales contra medios que difundieron reportajes que lo señalan por una presunta agresión sexual a dos exempleadas.

Julio Iglesias estaría considerando demandar a dos medios tras la difusión de denuncias en su contra

Luego de que la Fiscalía española archivara denuncias contra Julio Iglesias, el cantante podría demandar a medios que difundieron la investigación en su contra.

Julio IglesiasF (María José Martínez / Cuartoscuro / María Martínez)

De acuerdo con fuentes consultadas por Libertad Digital, el equipo legal de Julio Iglesias ya se encuentra analizando la viabilidad de esta acción jurídica.

Esto luego de que consideran que la difusión de las denuncias se provocó un daño en la reputación internacional del cantante.

Argumentan que las publicaciones afectaron el honor, buen nombre e imagen pública que ha construido Julio Iglesias a lo largo de su trayectoria.

Los medios señalados son el diario digital de Ignacio Escolar, eldiario.es, y la cadena de televisión estadounidense en español, Univisión.

Las fuentes de Libertad Digital señalaron que Julio Iglesias está indignado y muy tocado anímicamente tras las falsas acusaciones vertidas contra su persona en los últimos días.

El medio destacó que el daño reputacional ocasionado podría tasarse en 200 millones de dólares.

Hasta el momento no hay confirmación oficial de la demanda y por el momento se trata de una probabilidad que estudia el equipo jurídico de Julio Iglesias.

Esto es lo que ha pasado con la denuncia en contra de Julio Iglesias por dos exempleadas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España determinó archivar las denuncias por presuntos delitos de agresión sexual contra Julio Iglesias.

Esto luego de que dos exempleadas acusaran al cantante por presuntos hechos de agresión sexual en residencias del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

La investigación inicial de eldiario.es y Univisión, publicada el 13 de enero de 2026, tuvo un impacto global significativo, siendo recogida por medios como:

The Guardian

The New York Times

BBC

Le Monde

Der Spiegel

Clarín

Washington Post

Frankfurter Allgemeine

The Times

Folha de S. Paulo

Reuters

La fiscalía de España consideró que las denuncias no tenían competencia jurisdiccional en el país, debido a que los hechos ocurrieron en otro país.

Julio Iglesias ha negado categóricamente las acusaciones en su contra y asegura que son “absolutamente falsas”.