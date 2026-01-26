Julio Iglesias continúa inmerso en un escándalo legal, esto por las denuncias de acoso sexual interpuestas por dos de sus exempleadas.

En medio de la polémica por el alcance del caso, Sergio Mayer opinó en torno al cantante y los señalamientos que hay en contra de sus denunciantes.

“Si ahora están saliendo las cosas me parece que todos tienen derecho a un juicio. A mí me parece que es uno de los cantantes hispanos más importantes que ha tenido la industria, pero eso no lo exime si es que cometió algún error, que no sé si se le pueda decir ‘un error’, de ese momento” Sergio Mayer

Sergio Mayer condena de la revictimización de denuncias contra Julio Iglesias

En un breve encuentro con la prensa, Sergio Mayer fue cuestionado por las denuncias que hay en contra de Julio Iglesias.

Al respecto, el actor lamentó que uno de los cantantes más emblemáticos de la música hispana esté en medio de este tipo de señalamientos.

Sergio Mayer, actor. (Agencia México)

Sergio Mayer también reiteró que la carrera y trayectoria no eximen a Julio Iglesias de haber cometido los actos por los que se le acusa.

En este sentido, el también diputado recordó los videos que resurgieron del cantante en los que se le ve teniendo conductas inapropiadas hacia mujeres en televisión.

Mayer recordó que las imágenes ocurrieron durante una época en la que el acoso a la mujer estaba normalizado:

“Hay muchas evidencias en videos, en entrevistas y en todo de cómo era el comportamiento que lamentablemente en esa época se normalizaba. Era normal que viéramos el acoso, era normal que se le faltara el respeto a una mujer y no se dijera nada” Sergio Mayer

Sergio Mayer aprovechó el espacio para condenar las críticas que hay en contra de las denunciantes de Julio Iglesias.

Esto porque en redes se les revictimiza diciendo que “hubieran denunciado antes”.

Para el actor, estos comentarios no deben tener cabida en la actualidad, pues en primer lugar las víctimas deben tener el beneficio de la duda.

En un segundo punto, Mayer puntualizó que las víctimas pueden denunciar cuando se sientan listas, ya que muchos desconocen las situaciones por las que estas denuncias pudieron verse aplazadas.