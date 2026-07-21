Julio Iglesias quiere que Yolanda Díaz pague por declaraciones que hizo en relación a las acusaciones de abuso laboral y sexual de dos exempleadas contra el veterano cantante.

Ante el Tribunal Supremo, Julio Iglesias demandó a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por “intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal”.

El cantante español, de 82 años, reclama una indemnización de 50.000 euros (casi 100 mil pesos) por daños morales.

Julio Iglesias acusa a Yolanda Díaz de haber dañado su reputación

La demanda, a la que tuvo acceso EFE, se basa en las declaraciones que Yolanda Díaz, de 55 años, realizó en enero de 2026 a través de su cuenta en de la red social Bluesky y en el programa “La Hora de la 1”, en RTVE.

Díaz válido y agradeció a dos exempleadas de Julio Iglesias, haber alzado la voz para denunciar presunto abuso laboral y sexual por parte del cantante.

“Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo”, citó. Yolanda Díaz

Al respecto, Iglesias asegura que tales palabras vulneraron su reputación al dar por verdaderos los señalamientos, mismos que nunca llegaron a ser juzgados.

Julio Iglesias queda exento de investigación, informa Fiscalía española (Eduardo Díaz)

Además del pago por concepto de indemnización solita que Yolanda Díaz se retracte públicamente.

Este reclamo se produce después de que Díaz rechazara retractarse de sus comentarios en un acto de conciliación previo a la interposición de esta demanda.

A finales de mayo, argumentó que la noticia que puso en la mira a Iglesias, es fruto de una investigación “contrastada y veraz” desarrollada durante tres años.

Julio Iglesias lleva a tribunales a funcionaria que lo llamó “abusador” (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Ella no es la única que sostiene un conflicto legal con Julio Iglesias. El cantante presentó en los juzgados de Madrid una denuncia por injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral, contra varios periodistas del diario.es

El argumento es muy similar. El compositor español considera que la información difundida contenía comentarios “falsos e injuriosos” que buscaban “menoscabar su imagen pública” y “minar” su reputación.