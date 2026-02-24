Julio Iglesias puso en la mira a la Vicepresidenta y Ministra de Empleo de España, Yolanda Díaz, a quien denunció por llamarlo “abusador”.

Julio Iglesias no perdona que Yolanda Díaz validara la denuncia en su contra proveniente de dos de sus exempledas, caso que no prosperó judicialmente.

Acción que asegura, vulneró su reputación y honor, por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre la funcionaria.

¿Quién es Yolanda Díaz?

Además de ser abogada laborista, Yolanda Díaz es una política española.

Desde enero de 2020 se desempeña como Ministra de Trabajo y Economía Social. A la par que se desempeña como Vicepresidenta segunda del Gobierno de España.

Yolanda Díaz (@diaz_yolanda_ / Instagram)

¿Qué edad tiene Yolanda Díaz?

Yolanda Díaz nació en Fene, La Coruña, en España, el 6 de mayo de 1971 por lo que actualmente tiene 54 años de edad.

¿Quién es el esposo de Yolanda Díaz?

Yolanda Díaz estuvo casada con Juan Andrés Meizoso. El matrimonio se terminó a principios del 2024 tras 20 años de relación.

¿Qué signo zodiacal es Yolanda Díaz?

A Yolanda Díaz la rige el signo zodiacal de tauro.

¿Cuántos hijos tiene Yolanda Díaz?

Yolanda Díaz tiene una hija llamada Carmela, fruto de su relación con su exesposo Juan Andrés Meizoso.

¿Qué estudió Yolanda Díaz?

Yolanda Díaz es licenciada en Derecho. Es egresada de la Universidad de Santiago de Compostela.

A través de cursos se ha especializado en:

Relaciones laborales

Dirección de personal y recursos humanos

Derecho urbanístico y Ordenación del territorio

Seguridad Social, contratación laboral, administración y poder político y sobre género.

Yolanda Díaz (@diaz_yolanda_ / Instagram)

¿En qué ha trabajado Yolanda Díaz?

Yolanda Díaz se inició en el mundo laboral como pasante en un despacho de abogados. Fue hasta 1998 cuando abrió su propio bufete.

De 2003 a 2012 fue concejala en el Ayuntamiento de Ferrol.

De 2012 a 2016 se desempeñó como diputada en el Parlamento de Galicia.

Desde 2016 funge como diputada en el Congreso de los Diputados.

En enero de 2020 fue designada ministra de Trabajo y Economía Social.

Desde 2021 es vicepresidenta segunda del Gobierno de España.

Fundó la plataforma y partido político Sumar en 2022.

Yolanda Díaz (@diaz_yolanda_ / Instagram)

Julio Iglesias denuncia a Yolanda Díaz por daño moral; exige indemnización

Julio Iglesias está furioso con lo declarado por Yolanda Díaz, el pasado 13 de enero, día en que la funcionaria lo llamó “abusador” en medio de su batalla legal contra dos de sus exempleadas.

Señalamiento que Yolanda Díaz ratificó en el programa de RTVE, ‘La Hora de la 1’, episodio que tuvo mayor audiencia, por lo que Julio Iglesias asegura el daño moral fue mayor.

Y es que la abogada laborista calificó los relatos como “escalofriantes“ haciendo énfasis a situaciones de “abuso sexual” bajo un régimen de “esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.

Debido a que la denuncia de las presuntas víctimas no procedió legalmente y el caso fue archivado, Julio Iglesias exige que Yolanda Díaz se reconozca que lo dañó moralmente así como se desdiga, pero sobre todo repare el daño económicamente.

De no hacerlo interpondrá una demanda civil en su contra.

Ante esto, la Ministra de Empleo advierte que no se quedara callada y que continuará defendiendo a mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos, aún cuando la lleven a tribunales.