Tom Holland y Zendaya regresaron a la CDMX para promocionar Spider-Man: Un Nuevo Día, la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), en un evento que reunió a cientos de fanáticos; sin embargo, además de la emoción por la visita de los actores, un detalle con la bandera de México terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

Durante la sesión de fotografías, Tom Holland y Zendaya posaron con una bandera alterada de México que llamó de inmediato la atención: el águila del Escudo Nacional fue sustituida por el rostro de Spider-Man, una imagen que rápidamente comenzó a circular en plataformas como X, Facebook e Instagram.

Tom Holland y Zendaya posan con una bandera alterada de México durante el evento de Spider-Man: Brand New Day (Especial)

Tom Holland y Zendaya en polémica por bandera modificada de México durante promoción de Spider-Man: Un Nuevo Día

La imagen de Tom Holland y Zendaya posando con una bandera de México alterada durante el evento de Spider-Man: Brand New Day en el Parque Aztlán de la CDMX, generó un intenso debate entre los usuarios, pues la alteración de un símbolo patrio es un delito según la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El incidente generó reacciones en redes sociales, pues algunos defendieron que se trató únicamente de un recurso promocional relacionado con la visita de Tom Holland y Zendaya a México.

Hasta el momento, ni los actores, Marvel Studios o Sony Pictures se han pronunciado sobre la controversia por la alteración de un símbolo patrio como lo es la bandera de México, tampoco se ha aclarado si la bandera fue elaborada por la producción del evento o por los organizadores locales.

Pese a la discusión en redes sociales, la visita de Tom Holland y Zendaya fue recibida con entusiasmo por los seguidores mexicanos, quienes abarrotaron el evento para ver de cerca a los protagonistas de Spider-Man: Un Nuevo Día, una de las películas más esperadas de Marvel.

La polémica por la bandera de México se suma así a la conversación alrededor del estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día, la cual se estrenará en el país el próximo miércoles 29 de julio en los cines.