José José: Anel Noreña cobrará regalías como la única heredera

Luego de un largo proceso legal para determinar quien sería el heredero universal del cantante mexicano, José José, el pasado mes de abril finalmente se estableció que sería su ex esposa, Anel Noreña.

Recordemos que fue en septiembre de 2019 cuando murió el intérprete de “El amar y el querer”, dejando así a Anel Noreña como la poseedora legal de todos sus bienes , incluido su nombre.

Sin embargo, el proceso legal es largo, por lo que Anel Noreña tenía que realizar una serie de documentación para poder cobrar lo que por ley le pertenece.

En una reciente emisión del famoso programa de espectáculos “Ventaneando”, se dio a conocer que Anel Noreña ya tuvo una cita con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Esto con la finalidad de poder cobrar a la disquera de Sony las regalías por la venta de los discos de José José.

“Ahorita estamos con la cereza del pastel gracias a Dios, tenía que tener una cita con el SAT y me la acaban de dar, porque estaba cerrada, si, estamos en los últimos toques”

Posteriormente, explicó que el SAT debe reconocer el testamento, la sucesión y los papeles impuestos por el juez.

Pues Sony le habría indicado a Anel Noreña que debía reportar todo con la empresa dedicada a administrar los impuestos de las personas físicas y morales.

Luego de eso, se le preguntó si pronto comenzaría a cobrar las regalías de quien fue su esposo.

A lo que contestó que ella espera que sí.

Además, admitió desconocer como se manejan actualmente las regalías debido a la gran cantidad de plataformas digitales que ofrecen música.

“Yo pienso que sí, que ya no falte mucho (…) Ahora con todas las plataformas no sé cómo sea… Desde luego que es diferente a cuando estábamos nosotros al frente de todo; pero no sé, el chiste es que se escuche más y más”.

Anel Noreña