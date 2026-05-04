Isaac Moreno reveló a qué se dedica y aclaró si es verdad que Galilea Montijo lo mantiene, como se ha especulado.

La relación de Galilea Montijo e Isaac Moreno ha sido blanco de criticas por la diferencia de edad, aunque solo se llevan 7 años.

Isaac Moreno niega que Galilea Montijo lo mantenga

Galilea Montijo e Isaac Moreno acudieron a la inauguración de una clínica cosmológica, donde el novio de la conductora se negaba a hablar con la prensa.

Tras la insistencia de los reporteros, Isaac Moreno habló de su relación con Galilea Montijo y negó que su novia lo mantenga.

¡Novio de Galilea Montijo MOLESTO por las críticas al rostro su novia por recientes cirugías!#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/WW8ZCKw3HD — De Primera Mano (@deprimeramano) April 30, 2026

Isaac Moreno reveló que llegó a México para trabajar como modelo y decidió quedarse en el país porque le “encantó”.

Actualmente, el novio de Galilea Montijo es asesor deportivo y tiene su propia empresa, así como una marca de suplementos deportivos llamada GHI Nutrición.

“Yo llegué a México como modelo, iba a estar solo cuatro meses, pero me encantó México (…) ahora soy asesor deportivo. Tengo mi agencia internacional deportiva con cientos de clientes y también tengo una marca de suplementación deportiva" Isaac Moreno

A pesar de su relación con Galilea Montijo, Isaac Moreno se ha mantenido alejado de los medios y no suele hablar de su vida personas o su relación con la conductora.

Galilea Montijo y su novio, Isaac Moreno (Instagram/@galileamontijo)

Isaac Moreno defiende a Galilea Montijo de las críticas por su rostro

Galilea Montijo ha recibido diversos comentarios por su rostro, ya que sus rasgos cambiaron tras someterse a un procedimiento estético.

Isaac Moreno no dudó en defender a su novia y mencionó que le molestaba que criticaran a Galilea Montijo, pues era una gran persona.

“La verdad me da muchísima rabia la gente que pueda opinar esas cosas, son gente que están en una vida, no la conoce, no saben nada de ella”, comentó Isaac Moreno.