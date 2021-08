Anel Noreña respondió tajante al anuncio de Manuel José sobre realizarse una nueva prueba de ADN para comprobar que es hijo biológico de José José .

En entrevista con medios, Anel Noreña no dudó en enviarle un mensaje a Manuel José; “para mí es irrelevante”, aseguró la heredera universal del cantante.

De igual forma, José Joel -primogénito de José José- aseguró que Manuel José vive en una mentira “que ya nadie cree”.

A Anel Noreña no le interesan las palabras y acciones de Manuel José

Durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México, Anel Noreña desestimó las palabras y planes de Manuel José sobre hacerse una nueva prueba de ADN.

“¡Ay, qué miedo!... no sé, el tema para mi es irrelevante, no te puedo decir nada más, porque gracias a Dios hasta el día de hoy estamos en un país libre, donde sí hay leyes, no cuentos.” Anel Noreña

Sobre su postura acerca de la insistencia de Manuel José al asegurar que es hijo biológico de José José , Anel Noreña comentó:

“Manuel José es totalmente irrelevante para mi vida, no puedo decirles nada, no tengo nada qué decir, (…) no te puedo decir nada porque es irrelevante el tema, no me interesa”. Anel Noreña

Anel Noreña (Agencia México)

José Joel asegura que Manuel José vive en una mentira

Tal como lo expresó Anel Noreña, José Joel fue tajante con las advertencias de Manuel José sobre la nueva prueba de ADN.

Asimismo, aseguró que Brian Fanier Álvarez Rojas -nombre de pila de Manuel José- vive en una mentira que “ya nadie le cree”.

“Él se llama Brian, no me lo confundan, (…) este niño está ahorita no mal, lo que le sigue, pobrecito, lleva 5 años queriendo hacer algo con esta mentira tan impresionante que ya nadie le cree.” José Joel

Agregó, que la única verdadera familia de José José está compuesta por “Anel, Pepe y Marysol y Sarita por supuesto”.

Finalmente, el primogénito de José José aseguró que tanto él como Anel Noroña continúan en contacto con abogados para prepararse ante las acciones legales próximas .

Mismas que, de acuerdo con José Joel, incluyen a Manuel José -por difamación- y a Sara Sosa.

“Lo único que sigue haciendo el hombrecito este (Manuel José) es ponerse la soga al cuello”, señaló.

