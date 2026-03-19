Una intensa presencia policiaca y de elementos de emergencia se registró la tarde de este jueves 19 de marzo de 2026 luego de que una mujer muriera tras caer del piso 11 en Torre Reforma Latino en CDMX.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó la muerte de la mujer y, hasta el momento, su información se mantiene reservada; se sospecha suicidio.

Reportan muerte de mujer tras caída del piso 11 en Torre Reforma Latino en CDMX

Una mujer de entre 35 y 40 años de edad cayó este jueves del piso 11 en Torre Reforma Latino, ubicada en sobre la lateral de Paseo de la reforma número 296; muriendo al instante.

Elementos de la policía de CDMX acudieron al sitio para acordonar la zona y permitir que se realice el trabajo pericial correspondiente que ayude a las investigaciones del caso.

Reportes señalan que la mujer cayó desde el balcón del edificio, aproximadamente en el piso 11, aunque se desconoce si la caída fue un accidente o si la mujer, que trabajaba en el edificio, se lanzó.

Pese a que autoridades de CDMX señalan que podría tratarse de un suicidio, el caso sigue siendo investigando y, hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.