Desde que se dio a conocer la ruptura entre Jorge Losa y Ferka, se comenzó a escarbar sobre el verdadero motivo del truene y ya ventilaron una infidelidad donde hasta expusieron a la tercera en discordia.

Así como la relación de Jorge Losa -de 33 años de edad- y Ferka causó furor al lograrse tras haber terminado La Casa de los Famosos México, lo mismo está ocurriendo con su ruptura.

Pero ¿Qué fue lo que pasó?

Se habla de infidelidad de Jorge Losa a Ferka -de 37 años de edad- con una mujer cuya identidad fue revelada, pero a ella también le andan creando el chisme de haber sido infiel.

Jorge Losa fue exhibido como infiel ante los micrófonos de TVNotas, luego de que se dio a conocer públicamente su truene con Ferka.

Y es que a pesar de que él dijo que todo terminó en buena fe y que simplemente los ciclos concluyeron, destaparon que andaba de quisquilloso.

Según una fuente cercana a Ferka, la actriz encontró mensajes del Albacete con Serrath, descubriendo así que le fue infiel.

Lo que Ferka descubrió al ver de reojo un mensaje que Jorge Losa se escribía con Serrath, es que estos se veían para ser infieles cuando ella estaba trabajando MasterChef Celebrity 2024 y que ella respondía que no le importaba ser la otra.

Y es que los largos llamados de 6 am a 12 pm, serían el momento perfecto para que Jorge Losa tuviera sus encuentros con Serrath.

Se cree que incluso Ferka fue advertida a tener cuidado con Serrath, pero ella hizo caso omiso.

Por otra parte, de forma pública Jorge Losa comenzó a tener interacciones en publicaciones de Instagram de Serrath.

Cabe destacar que Serrath también se vio envuelta en otra polémica de ser la amante de Poncho de Nigris, situación que él siempre ha negado.

Se dice que Jorge Losa le fue infiel a Ferka y ese fue uno de los motivos por los que la actriz decidió terminar la relación, pero hasta ella es señalada por hacer la gatada de la infidelidad.

A días de que Jorge Losa confirmara que ya no anda con Ferka, la actriz hizo un en vivo donde respondió algunas preguntas al respecto de los rumores.

En esa transmisión, Ferka negó que haya existido infidelidad, pero porque a ella le estaban adjudicando un romance con Jawy Méndez, con quien comparte cámaras en MasterChef Celebrity 2024.

Según su explicación, una sesión de fotos con Jawy generó que la acusaran de infiel, pero aseguró que su colega hasta tiene novia aunque no sea algo público.

“Están metiendo a terceras personas y la neta no se vale (...) Ya están metiendo porque hago fotos con Jawy y no bebés (...) Con Jawy trabajo en MasterChef somos amigos, pero tiene pareja, aunque no la muestre, también tiene sus cosas”.

Ferka, actriz.