Tras el último programa de MasterChef Celebrity 2024, Ferka presume que se encuentra en el top 10 de esta emisión, ¿será que le mandó una indirecta a Jorge Losa?

En medio de varios rumores sobre su relación, Jorge Losa —de 33 años de edad— confirmó que había terminado su relación con María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka.

Ferka —de 37 años de edad— y Jorge Losa han querido mostrar que su relación terminó en buenos términos, pese a rumores sobre un tercero en discordia.

Sin embargo, usuarios piensan otra cosa luego de los mensajes que ha compartido Ferka, a través de sus redes sociales.

En esta ocasión, Ferka no dudó en presumir que se encontraba entre las diez finalistas de MasterChef Celebrity 2024, mostrando que Jorge Losa perdió un partidazo.

Ferka presume estar en las finalistas de MasterChef Celebrity 2024 ¿indirecta para Jorge Losa?

El domingo 19 de mayo, Raúl Sandoval —de 45 años de edad— se tuvo que despedir de MasterChef Celebrity 2024 luego de que su platillo no logró convencer a los chefs.

Tras la eliminación de Raúl Sandoval, Ferka no dudó en presumir que seguía en la competencia y ya se encontraba entre el top 10.

A través de su cuenta de X, Ferka presumió que seguía en el programa de cocina pese a las críticas que ha recibido por su actuación en MasterChef Celebrity 2024.

Ferka compartió que se encontraba muy feliz y agradecida de poder ser parte del top 10 de la competencia de cocina.

En su mensaje, Ferka reconoció que no se imaginó que llegaría a este punto de la competencia de MasterChef Celebrity 2024.

Ferka cree que su tenacidad, disciplina y confianza han hecho que pueda llegar tan lejos en el programa de cocina.

“Feliz y agradecida por llegar al TOP 10 de #masterchefcelebrity Es algo que no imaginé, pero mi tenacidad, disciplina y confianza en mi sazón me han hecho llegar lejos. Sigue así María Fernanda” Ferka

¿Ferka sigue mandando indirectas a Jorge Losa tras su separación?

Tras presumirse entre las 10 finalistas de MasterChef Celebrity 2024, usuarios han señalado que Ferka podría haber mandando una indirecta para Jorge Losa.

Y es que cuando comenzó MasterChef Celebrity 2024, Jorge Losa confesó que a Ferka no le gustaba cocinar y que no le preparaba ningún platillo.

Pero no sería el único mensaje que podría ser una indirecta para Jorge Losa, y es que los últimos tuits de Ferka parecen llevar un claro destinatario.

Así pasó con su último mensaje en X, donde escribió: “El amor es de valientes”.

Aunque Ferka no escribió ningún nombre, usuarios creen que sus mensajes son una clara muestra de que su relación con Jorge Losa no terminó en buenos términos.