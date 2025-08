El ex chofer de Paco Stanley, Jorge García Escandón, asegura que Jorge Gil pudo evitar que fuera a la cárcel; estuvo dos años en prisión.

La reaparición de Jorge Gil revivió el caso de Paco Stanley y el ex chofer del conductor dio nuevas declaraciones que lo dejan como un “villano”.

Jorge García Escandón dio una entrevista en Ventaneando tras las recientes declaraciones de Jorge Gil.

En el libro de Jorge Gil, se señalaba como sospechoso a Jorge García Escandón, asistente y chofer de Paco Stanley por 8 años.

Esto provocó que Jorge García Escandón fuera detenido y permaneciera 2 años en prisión.

Jorge García Escandón contó que Jorge Gil los acusaba en su libro de ser “cómplice”, pues no había arrancado la camioneta en el momento del atentando.

“Él cree en mi inocencia (Jorge Gil) sí, pero porque también en su libro, porque esto me lo enseñó mi abogado, en su libro me estaba acusando, que por qué no había yo jalado la camioneta y se le hacía muy raro”

Jorge García Escandón