Jorge García Escandón es el ex chofer de Paco Stanley y su nombre volvió al ‘ojo público’ tras las declaraciones de Jorge Gil.

Han pasado 26 años del caso de Paco Stanley, pero la reaparición de Jorge Gil revivió los falsos señalamientos contra algunos involucrados.

Jorge García Escandón llevaba 8 años como asistente y chofer de Paco Stanley cuando el conductor fue asesinado el 7 de junio de 1999.

El ex chofer de Paco Stanley estaba a lado del conductor cuando fue baleado en varias ocasiones, en el estacionamiento de un restaurante en Periférico Sur.

Jorge García Escandón, ex chofer de Paco Stanley (Especial)

Se desconoce la edad de Jorge García Escandón.

Jorge García Escandpn está casado, pero se desconoce el nombre de su esposa.

En 2024, Jorge García Escandón reveló a Ventaneando que su esposa padecía cáncer.

Debido a que se desconoce su fecha de nacimiento, no se puede determinar su signo zodiacal.

Jorge García Escandón sí es padre, pero no se tiene información sobre cuántos hijos tiene.

Se desconoce el grado académico de Jorge García Escandón.

Jorge García Escandón fue chofer y asistente de Paco Stanley por más de 8 años en los noventa.

Tras permanecer dos años en prisión, se desconoce cuáles fueron sus siguientes trabajos.

Tras el asesinato de Paco Stanley, autoridades de la CDMX detuvieron a Jorge García Escandón y estuvo 2 años en prisión.

Jorge Gil señaló a Jorge García Escandón como posible sospechoso del atentando contra el conductor.

Años después, Jorge Gil se detractó de su acusación y asegura que Jorge García Escandón era inocente.

Jorge García Escandón habló para Ventaneando en agosto de 2025 y arremetió contra Jorge Gil.

“Él cree en mi inocencia (Jorge Gil) sí, pero porque también en su libro, porque esto me lo enseñó mi abogado, en su libro me estaba acusando, que por qué no había yo jalado la camioneta y se le hacía muy raro”

Jorge García Escandón