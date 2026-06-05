Carlos Alberto “Indio” Solari fue una de las figuras más influyentes en la historia del rock en español y rock argentino quien murió este 5 de junio a los 77 años de edad.

Como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y posteriormente como solista, el Indio Solaris construyó una carrera marcada por letras enigmáticas, una fuerte conexión con sus seguidores y canciones que se convirtieron en himnos para varias generaciones en Argentina y América Latina.

Las 10 canciones imprescindibles del Indio Solari

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, el Indio Solari dejó una huella imborrable en la cultura popular gracias a composiciones que mezclan poesía, crítica social y sonidos que van desde el rock clásico hasta propuestas más experimentales.

Es por eso que tras su muerte y para recordar el legado del Indio Solari, estas son 10 canciones fundamentales que reflejan distintas etapas de su carrera:

“Jijiji” “La bestia pop” “Un ángel para tu soledad” “Mariposa Pontiac/Rock del país” “Motorpsico” “Todo un palo” “El tesoro de los inocentes” “Pabellón Séptimo (Relax)” “Porco Rex” “Había una vez…”

“Jijiji”

El clásico absoluto de Los Redondos por su ritmo frenético y la intensidad de su interpretación dieron origen al famoso “pogo más grande del mundo”, una tradición que continúa vigente entre los fanáticos.

Es considerada la canción más popular de Los Redondos, pues “Jijiji” es sinónimo de los multitudinarios conciertos de la banda.

“La bestia pop”

Una de las canciones más representativas del rock argentino, que fue lanzada en 1991, esta canción se convirtió en uno de los mayores himnos del grupo.

Su energía arrolladora y su mensaje abierto a múltiples interpretaciones la mantienen como una de las favoritas del público.

“Un ángel para tu soledad”

Tema emblemático de la última etapa de Los Redondos, que destaca por su sonido melancólico y una letra que muchos consideran una reflexión sobre la distancia y la pérdida.

“Mariposa Pontiac/Rock del país”

La canción captura el espíritu rebelde y la identidad de una generación, su mezcla de rock clásico con la particular narrativa del Indio la convirtió en una pieza fundamental de su repertorio y un retrato musical de toda una generación.

“Motorpsico”

Se destaca por tener una energía y mística en una de sus composiciones más celebradas, con una base musical poderosa y una letra cargada de imágenes sugestivas.

“Motorpsico” refleja el estilo característico del compositor y es una de las favoritas en vivo.

“Todo un palo”

La canción fue convertida en himno para sus seguidores, este clásico combina crítica social y una interpretación intensa. A lo largo de los años se transformó en una de las canciones más coreadas por los seguidores del músico.

“El tesoro de los inocentes”

Primer gran éxito de la carrera solista del Indio Solari y uno de los mayores éxitos en general, la canción mostró que podía mantener la conexión con su público fuera de Los Redondos y abrió una nueva etapa artística.

“Pabellón Séptimo (Relax)”

Inspirada en hechos reales y cargada de simbolismo, pues el Indio Solari se inspiró en el incendio ocurrido en la cárcel de Devoto en 1978, la canción aborda una tragedia real desde una perspectiva crítica y conmovedora, convirtiéndose en una de las obras más profundas del artista.

“Porco Rex”

Forma parte central del álbum homónimo publicado en 2007. Representa la consolidación de Solari como solista y combina potencia rockera con una letra llena de referencias y simbolismos.

“Había una vez…”

Esta composición refleja la madurez artística del cantante, pues su sonido más elaborado y su narrativa introspectiva muestran la evolución musical que desarrolló en los últimos años de su carrera.

La influencia del Indio Solari trasciende generaciones, y estas 10 canciones son una muestra de una obra que sigue inspirando a músicos y fanáticos, consolidándolo como una de las mayores leyendas del rock argentino.