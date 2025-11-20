Donald Trump se lanzó una vez más en contra de Jimmy Kimmel, debido a que insistió en pedir que su programa Jimmy Kimmel Live! sea retirado de la programación.

Fue por medio de una publicación que compartió en su plataforma, Truth Social, que el presidente de Estados Unidos reavivó el pleito con Jimmy Kimmel, pues volvió a pedir que lo saquen del aire.

“¡Que saquen a ese inútil del aire!" Donald Trump

Donald Trump quiere otra vez a Jimmy Kimmel fuera del aire

Cuando parecía que su pleito con Jimmy Kimmel había quedado en el pasado, el presidente Donald Trump reavivó la polémica, pues compartió un mensaje en el que pidió que lo retiren del aire una vez más.

En su mensaje, Donald Trump cuestionó a la cadena de televisión ABC sobre el motivo por el que permite que el comediante continúe con el programa donde dijo, comparte “noticias falsas”.

Siguiendo con su crítica, el presidente de Estados Unidos tachó a Jimmy Kimmel por ser un "hombre SIN TALENTO“, pues resaltó que los niveles de audiencia de su programa han sido muy pobres.

“¿Por qué ABC, con su programa de noticias falsas, mantiene al aire a Jimmy Kimmel, un hombre SIN TALENTO y con PÉSIMOS RAITINGS? Donald Trump

Ante ello, el mandatario volvió a cuestionar el motivo por el que las cadenas de televisión siguen tolerando al comediante, de quien agregó, mantiene una cobertura informativa “totalmente parcial”.

Al concluir su publicación, Donald Trump volvió a pedir que las televisoras hagan lo necesario para que Jimmy Kimmel deje de contar con un programa y sea retirado del aire.

Donald Trump exige sacar del aire a Jimmy Kimmel (@realDonaldTrump/TruthSocial)

Cronología del pleito de Donald Trump con Jimmy Kimmel

Cabe destacar que Donald Trump ha sostenido por varios años un pleito cantado con Jimmy Kimmel, debido a que desde su primer mandato, el presidente fue cuestionado y objeto de burlas por parte del presentador:

2017–2020: Durante la primer presidencia de Donald Trump, Jimmy Kimmel lanza monólogos críticos frecuentes, ante lo cual el mandatario responde en redes sociales llamándolo “sin talento”

Septiembre 2025: ABC suspende temporalmente Jimmy Kimmel Live! tras un monólogo polémico y el presidente Trump celebra la suspensión como “gran noticia para América”

Octubre 2025: El programa regresa al aire y Donald Trump expresa frustración y pide que ABC lo saque definitivamente

Noviembre 2025: Kimmel se burla de Trump por los archivos de Jeffrey Epstein, mientras que Donald Trump vuelve exigir públicamente que ABC despida a Kimmel