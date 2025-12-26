Desde Reino Unido, a través del canal Channel 4, el presentador Jimmy Kimmel despidió el 2025 con un polémico video contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de “fascista”.

“Desde el punto de vista del fascismo, este ha sido un gran año” Jimmy Kimmel

Desde que la ABC suspendió en septiembre el programa Jimmy Kimmel Live! por sus críticas sobre la muerte de Charlie Kirk, el presentador ha endurecido sus críticas contra Donald Trump.

Jimmy Kimmel dice que millones se unieron contra Trump tras la cancelación de su programa

En su mensaje para despedir el 2025, Jimmy Kimmel dijo que en septiembre ocurrió un milagro navideño, pues en esa fecha millones de personas alzaron la voz en defensa de la libertad de expresión.

Añadió que, aunque hubo personas que nunca habían visto su show o que lo detestaban, aun así fueron millones los que se unieron contra la censura de Donald Trump a los medios.

“Ganamos, el presidente perdió, y ahora he vuelto a estar en antena cada noche para darle al político más poderoso del planeta un severo y merecido rapapolvo” Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel: “My country’s president would like to shut me up because I don’t adore him in the way he likes to be adored. We won, the president lost and now I’m back on the air every night giving the most powerful politician on earth a right and richly deserved bollocking” pic.twitter.com/RKiHhxzerR — Marco Foster (@MarcoFoster_) December 26, 2025

Jimmy Kimmel también advirtió que silenciar a los críticos no es algo que solo ocurra en Rusia o Corea del Norte, pues en Estados Unidos también se viven represiones a los medios y contra la democracia.

“Aquí en Estados Unidos, ahora mismo, estamos derribando, en sentido figurado y literal, las estructuras de nuestra democracia” e incluso, añadió, otros sectores como:

Prensa libre

Ciencia

Medicina

Independencia judicial

La propia Casa Blanca

El momento más tenso llegó cuando Jimmy Kimmel recordó la Revolución Americana hace 250 años, donde aprovechó para dirigir un mensaje de unidad entre Estados Unidos y Reino Unido.